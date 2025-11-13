Νέα συντριβή τουρκικού αεροσκάφους - Νεκρός ο πιλότος

Ο Τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν τα συντρίμμια του πυροσβεστικού αεροσκάφους.

Νέα αεροπορική τραγωδία συγκλονίζει την Τουρκία καθώς λίγα 24ωρα μετά τη συντριβή του C-130 με τους 20 νεκρούς, πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Κροατία ενώ ο πιλότος, που ήταν και ο μόνος επιβαίνοντας, έχασε τη ζωή του.

Πρόκειται για ένα από τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη AT802 (Air Tractor) της Γενικής Διεύθυνσης Δασών που είχαν αναχωρήσει από τα Δαρδανέλλια της δυτικής Τουρκίας την Τετάρτη για προγραμματισμένη συντήρηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα δύο αεροσκάφη πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο Ρέτζικα της Κροατίας. Μετά την απογείωσή τους για το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ, σήμερα το απόγευμα (15:38 τοπική ώρα, 16:38 στην Ελλάδα), οι πιλότοι τους αποφάσισαν να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο Ρέτζικα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ένα από τα τουρκικά πυροσβεστικά αεροσκάφη προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ρέτζικα, αλλά η ασύρματη επαφή με το άλλο αεροσκάφος χάθηκε στις 16:25 (τοπική ώρα, 17:25 στην Ελλάδα).

Κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των κροατικών αρχών εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Ο υπουργός Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας, Ιμπραχίμ Γιουμακλί, επιβεβαίωσε τον θάνατο του χειριστή του.