Γαλλία: Ήρθη η ταξιδιωτική απαγόρευση για τον CEO του Telegram

Οι γαλλικές αρχές ήραν όλους τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που είχαν επιβάλει στον διευθύνοντα σύμβουλο της εφαρμογής Telegram Πάβελ Ντούροφ.

Οι γαλλικές αρχές ήραν όλους τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που είχαν επιβάλει στον διευθύνοντα σύμβουλο της εφαρμογής Telegram Πάβελ Ντούροφ, θέτοντας τέλος στην απαγόρευση που σχετιζόταν με την έρευνα της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News επικαλούμενο μία πηγή.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την είδηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ