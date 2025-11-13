Ειδήσεις | Διεθνή

Γαλλία: Ήρθη η ταξιδιωτική απαγόρευση για τον CEO του Telegram

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γαλλία: Ήρθη η ταξιδιωτική απαγόρευση για τον CEO του Telegram
Οι γαλλικές αρχές ήραν όλους τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που είχαν επιβάλει στον διευθύνοντα σύμβουλο της εφαρμογής Telegram Πάβελ Ντούροφ.

Οι γαλλικές αρχές ήραν όλους τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που είχαν επιβάλει στον διευθύνοντα σύμβουλο της εφαρμογής Telegram Πάβελ Ντούροφ, θέτοντας τέλος στην απαγόρευση που σχετιζόταν με την έρευνα της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News επικαλούμενο μία πηγή.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την είδηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η επιτυχία Κουμουτσάκου - Η αποτυχία Ανδρουλάκη - Το δύσκολο σαββατοκύριακο Παπαστεργίου χωρίς τη Σούλα

ΟΟΣΑ για ανεργία: Η Ελλάδα στις υψηλές θέσεις - Γυναίκες και νέοι στο «στόχαστρο»

Τι «τρέχει» με το πολύπαθο σιδηροδρομικό έργο στα Σεπόλια (υπογειοποίηση) που διχοτομεί την Αθήνα

tags:
Telegram
Γαλλία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider