Rebound για το πετρέλαιο μετά την «κατρακύλα»

Ανάκαμψη μετά από τη βουτιά σχεδόν κατά 4% σημείωσε ο «μαύρος χρυσός».

Ανάκαμψη μετά από τη βουτιά σχεδόν κατά 4% σημείωσε το πετρέλαιο, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τις ανησυχίες τους για την παγκόσμια υπερπροσφορά ενόψει των επικείμενων κυρώσεων κατά της ρωσικής Lukoil. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκαν 0,67%, στα 63,13 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό πετρελαίου West Texas Intermediate κέρδισε 0,63%, στα 58,86 δολάρια το βαρέλι, μετά από πτώση 4,2% την Τετάρτη.

«Θα πρέπει να υπάρξει σημαντική στήριξη στις τιμές του πετρελαίου γύρω στα 60 δολάρια/βαρέλι, ειδικά δεδομένου ότι θα μπορούσε να υπάρξει βραχυπρόθεσμη διαταραχή στις ρωσικές ροές εξαγωγών μόλις τεθούν σε ισχύ αυστηρότερες κυρώσεις», επεσήμανε σε συνέντευξη στο Reuters ο Σούβρο Σαρκάρ, επικεφαλής της ομάδας ενεργειακού τομέα της DBS Bank.

Τα κέρδη των τιμών συγκρατήθηκαν καθώς η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας κατέγραψε μεγαλύτερη αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 6,4 εκατ. βαρέλια στα 427,6 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα έως τις 7 Νοεμβρίου, ανέφερε η EIA.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου υπογράμμισε την Τετάρτη ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,3 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα μέχρι τις 7 Νοεμβρίου. «Η πρόσφατη αδυναμία (των τιμών) φαίνεται να οφείλεται στην αναθεώρηση του ισοζυγίου προσφοράς-ζήτησης από τον OPEC το 2026 στη μηνιαία έκθεσή του, η οποία επιβεβαιώνει ότι ο οργανισμός αναγνωρίζει πλέον την πιθανότητα υπερπροσφοράς το 2026, σε αντίθεση με την πιο πρόσφατη αισιόδοξη στάση του», πρόσθεσε ο αναλυτής της DBS.