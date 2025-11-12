Αυτοψίες μετά το κύμα κακοκαιρίας από την Γ.Γ. Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών

Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης του πρόσφατου κύματος κακοκαιρίας, όλες οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών τέθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών και τη στήριξη των πληγεισών περιοχών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης του πρόσφατου κύματος κακοκαιρίας, όλες οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών τέθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών και τη στήριξη των πληγεισών περιοχών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Άμεση κινητοποίηση στη Λέσβο

Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Λέσβο, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, βρέθηκε σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες αποκατάστασης.

Κατόπιν εντολής του Υφυπουργού, αμέσως μετά την εκτόνωση της κακοκαιρίας, κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ ξεκίνησαν εκτεταμένες αυτοψίες σε κτίρια, κατοικίες και επιχειρήσεις σε όλη την πληγείσα περιοχή, με τη συνεργασία της δημοτικής αρχής.

Οι μηχανικοί της ΔΑΕΦΚ αξιοποιούν την ψηφιακή εφαρμογή “Digispect”, μέσω της οποίας τα δεδομένα των αυτοψιών καταχωρούνται σε γεωχωρική βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, ακρίβεια και διαφάνεια στην καταγραφή των ζημιών – όπως εφαρμόστηκε με επιτυχία και στις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Στο πλαίσιο συντονισμού, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας μεταξύ του Υφυπουργού και του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου για τον καθορισμό των επόμενων ενεργειών αποκατάστασης, με στόχο την άμεση επιστροφή των πολιτών στην κανονικότητα.

Ολοκλήρωση αυτοψιών στην Αιτωλοακαρνανία

Τα κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ ολοκλήρωσαν ήδη τις αυτοψίες σε όλες τις πληγείσες περιοχές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας – Βόνιτσα, Παλέρο, Μοναστηράκι – προχωρώντας σε πλήρη καταγραφή των ζημιών και αξιολόγηση των αναγκών αποκατάστασης.

Ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, διασφαλίζοντας τον συνεχή συντονισμό όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και την ταχεία ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μηχανισμών στήριξης.