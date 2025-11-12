Ο Πούτιν έδωσε το ΟΚ για την πώληση της Citigroup Ρωσίας

Δεν έγιναν γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους ή το ύψος της συμφωνίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που επιτρέπει στην Citigroup να πουλήσει την τραπεζική της δραστηριότητα στη Ρωσία στη Renaissance Capital.

Η ρωσική κυβέρνηση δημοσίευσε την Τετάρτη το υπογεγραμμένο προεδρικό διάταγμα που εγκρίνει τη συναλλαγή, χωρίς να παρέχονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους ή το ύψος της συμφωνίας.

Η Citigroup είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο του 2022 ότι θα προχωρήσει στη σταδιακή παύση των καταναλωτικών και εμπορικών τραπεζικών της δραστηριοτήτων στη Ρωσία, μετά την εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία.

Μετά τη μαζική αποχώρηση δυτικών εταιρειών από τη χώρα, ο Πούτιν απάντησε με διάταγμα που προβλέπει πως όλες οι συναλλαγές που αφορούν εταιρείες ή πρόσωπα από τις λεγόμενες «μη φιλικές χώρες» πρέπει να εγκρίνονται από ειδική κυβερνητική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή έχει επιβάλει αυστηρούς όρους στις εταιρείες που επιδιώκουν να αποχωρήσουν, όπως σημαντικές μειώσεις στην αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων και υποχρεωτικές εισφορές στον κρατικό προϋπολογισμό.