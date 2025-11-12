Έρευνα: Πώς αναπτύσσεται η παγκόσμια αγορά inclusive & plus-size μόδας

Δεν αφορά απλώς μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά αποτυπώνει μια κοινωνική και καταναλωτική τάση που θέλει τα σώματα να αντιμετωπίζονται με ισότητα σχεδιαστικά, εμπορικά και επικοινωνιακά.

Στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της ένδυσης, η κατηγορία της inclusive και plus-size μόδας κερδίζει έδαφος και αλλάζει όρους. Δεν αφορά απλώς μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά αποτυπώνει μια κοινωνική και καταναλωτική τάση που θέλει τα σώματα να αντιμετωπίζονται με ισότητα σχεδιαστικά, εμπορικά και επικοινωνιακά.

Σύμφωνα με δεδομένα που συνέλεξε η ομάδα της mat Fashion από πολλαπλές έρευνες, η παγκόσμια αγορά των ρούχων για μεγαλύτερες σιλουέτες καταγράφει αξιοσημείωτους ρυθμούς ανάπτυξης. Σύμφωνα με μελέτη της Grand View Research, η αγορά των plus-size ενδυμάτων εκτιμάται να αγγίξει τα 412,39 δισ. δολάρια έως το 2030, με ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) περίπου 4,1%.

Γιατί όμως παρατηρείται αυτή η αύξηση; Πρωτίστως, οι καταναλώτριες και οι καταναλωτές μεγαλύτερων μεγεθών απαιτούν στυλ, ποιότητα και προσαρμοσμένα καλούπια, όχι απλώς «ένα μέγεθος παραπάνω». H αυξημένη ευαισθητοποίηση γύρω από το κίνημα της "body positivity" και της διαφορετικότητας στις σιλουέτες (body diversity) εντείνει τη ζήτηση για επιλογές που συνδυάζουν αισθητική και άνεση. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, εξάλλου, έχει επιτρέψει την πρόσβαση σε ευρύτερες γκάμες και εξατομικευμένες λύσεις, ειδικά σε καταναλώτριες που μέχρι σήμερα αισθάνονταν αποκλεισμένες από το φυσικό εμπόριο.

Ωστόσο, παρά τη δυναμική ανάπτυξη, η ενσωμάτωση δεν είναι πλήρης. Η έρευνα της Vogue Business αναφέρει ότι σε διεθνείς εβδομάδες μόδας μόλις το 0,9% των looks αφορούσε plus-size μοντέλα. Αυτό δείχνει ότι, αν και η αγορά αναπτύσσεται, η βιομηχανία της μόδας ακόμη δεν έχει προχωρήσει ισόρροπα στην πραγματική εκπροσώπηση και τη σχεδίαση με πλήρη σεβασμό στον παράγοντα «μέγεθος».

Μεταφερόμενοι στην ελληνική αγορά, τα στοιχεία είναι πιο περιορισμένα αλλά δείχνουν τάσεις προς την κατεύθυνση της αλλαγής. Σύμφωνα με αναφορές για τον κλάδο ένδυσης και υπόδησης στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει μετασχηματισμούς στον τρόπο που καταναλώνεται και διανέμεται η μόδα. Η ελληνική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην κατηγορία αυτή καλείται να ανταποκριθεί τόσο σε ζητήματα σχεδιασμού όσο και σε επικοινωνίας - να χτίσει γκάμα που καλύπτει τις ανάγκες, αλλά και να βελτιώσει την ορατότητα και την εμπειρία αγοράς για το κοινό των καμπυλών.

Η πρόκληση για τις ελληνικές εταιρείες και τα ελληνικά brands έγκειται στο ότι η ανάπτυξη δεν αρκεί, πρέπει να συνδυαστεί με στρατηγική εφαρμογή: έρευνα για το σωστό fit σε μεγάλους αριθμούς, επικέντρωση σε σύγχρονη αισθητική, ευέλικτο ηλεκτρονικό εμπόριο, και καμπάνιες που αποφεύγουν τον στιγματισμό και ενισχύουν τον σεβασμό στην ποικιλότητα των σωμάτων.

Συνοψίζοντας, η αγορά για inclusive και plus-size μόδα βρίσκεται πια στο προσκήνιο. Τα μεγέθη δείχνουν σαφή αύξηση, η ζήτηση για ποιοτικές επιλογές είναι υπαρκτή και η ευκαιρία σημαντική. Ταυτόχρονα, όμως, η πραγματική ενσωμάτωση, η σχεδίαση, η εκπροσώπηση, η εμπειρία αγοράς - παραμένει «έργο υπό εξέλιξη».