ΗΠΑ: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στα ανοιχτά της Λατινικής Αμερικής

Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, εισήλθε σήμερα ζώνη διοίκησης του μεικτού διοικητηρίου που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Νότιας Αμερικής και της Κεντρικής Αμερικής, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο, σε μια σημαντική ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

«Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Gerald R. Ford, με επικεφαλής το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford (CVN 78), εισήλθε στην περιοχή επιχειρήσεων του Southcom, της διοίκησης των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική, στις 11 Νοεμβρίου», ανακοίνωσε η Southcom.

Η ανάπτυξη αυτής της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου στοχεύει στην «υποστήριξη της εντολής του προέδρου για την εξάρθρωση διακρατικών εγκληματικών οργανώσεων και την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας για την υπεράσπιση της πατρίδας», πρόσθεσε η Southcom.

Το USS Gerald R. Ford μεταφέρει τέσσερις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών F/A-18E Super Hornet και συνοδεύεται, μεταξύ άλλων μέσων, από τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη βάση Ρότα της Ισπανίας με προορισμό την Καραϊβική, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα παράλια της Βενεζουέλας.

Από τον Αύγουστο, η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει στην Καραϊβική ισχυρές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και έξι πολεμικά πλοία, επισήμως για να καταπολεμήσουν τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Σε είκοσι αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλεούμενων που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μετέφεραν ναρκωτικά, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 76 άνθρωποι.

Λίγο πριν την ανακοίνωση του Πενταγώνου για το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, ο στρατός της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τη «μαζική» ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στον «ιμπεριαλισμό» των ΗΠΑ.

Το Καράκας θεωρεί αυτήν την επιχείρηση πρόσχημα, καθώς ο πραγματικός στόχος είναι η ανατροπή του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο και η αρπαγή των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας. Ο Μαδούρο, που έχει ζητήσει πολλές φορές την έναρξη διαλόγου, δηλώνει παράλληλα έτοιμος να αμυνθεί και οργανώνει συνεχώς στρατιωτικές ασκήσεις. Αυτές οι συχνές ανακοινώσεις της κυβέρνησης, που προβάλλονται ιδιαίτερα από τα μέσα ενημέρωση, δεν σημαίνουν απαραιτήτως ότι γίνονται γυμνάσια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ