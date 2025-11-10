Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Έπληξε ρωσική αποθήκη πετρελαίου στην Κριμαία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουκρανία: Έπληξε ρωσική αποθήκη πετρελαίου στην Κριμαία
«Είναι σημαντική για την τροφοδοσία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και του δικτύου μεταφορών του εχθρικού στρατού».

Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας έναν σταθμό άντλησης σε ρωσική αποθήκη πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία.

«Η αποθήκη πετρελαίου Χβαρντίισκα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στο σύστημα εφοδιασμού καυσίμων των αρχών κατοχής στην Κριμαία» αναφέρουν οι ειδικές δυνάμεις σε ανακοίνωση τους στην εφαρμογή Telegram.

«Είναι σημαντική για την τροφοδοσία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και του δικτύου μεταφορών του εχθρικού στρατού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση - Βήμα βήμα οι αιτήσεις

Δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας: Άδεια θρανία, κενά στρατόπεδα και έλλειψη εργαζομένων

Μπορεί να κάνει, μπορεί και μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Μεταξύ Συνεδρίου και Συνδιασκέψεων ασθμαίνει το ΠΑΣΟΚ

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Πετρέλαιο
Επίθεση
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider