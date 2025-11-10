Ουκρανία: Έπληξε ρωσική αποθήκη πετρελαίου στην Κριμαία

«Είναι σημαντική για την τροφοδοσία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και του δικτύου μεταφορών του εχθρικού στρατού».

Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας έναν σταθμό άντλησης σε ρωσική αποθήκη πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία.

«Η αποθήκη πετρελαίου Χβαρντίισκα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στο σύστημα εφοδιασμού καυσίμων των αρχών κατοχής στην Κριμαία» αναφέρουν οι ειδικές δυνάμεις σε ανακοίνωση τους στην εφαρμογή Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ