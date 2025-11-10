Κοντογεώργης: Προχωράμε με τις μεταρρυθμίσεις, καμία μέρα χαμένη

Σε αμιγώς πολιτικό πλαίσιο, ο Θ. Κοντογεώργης δήλωσε ότι «από το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε μια κοινωνική πλειοψηφία που ήθελε τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Η πολιτική της κυβέρνησης σε πολλά πεδία ήταν προς αυτήν την κατεύθυνση».

Από τις ενεργειακές συμφωνίες ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στο ΕΡΤnews radio 105,8, ειδικότερα δε, από τον τρόπο με τον οποίο τις προσέγγισε η αντιπολίτευση. Μιλώντας για το προηγούμενο διάστημα, στην αρχή είπε πως «υπήρχε αδικαιολόγητη, κατά την άποψή μας, κριτική από την αντιπολίτευση».

Ενώ στο σήμερα αφού καλωσόρισε ατομικές τοποθετήσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που στάθηκαν θετικά στις ελληνο-αμερικανικές συμφωνίες, στηλίτευσε «την κοντόφθαλμη κριτική που δεν έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον», αφού πρόκειται - συμπλήρωσε - για «επιτυχία της χώρας μας».

Ειδικώς για το οικόπεδο του Ιονίου, συνέστησε υπομονή αφού πρώτα, όπως είπε, «θα πρέπει να δούμε τι θα φέρει η ερευνητική γεώτρηση». Πάντως, αν είναι ευνοϊκό το αποτέλεσμα, θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας, με «άμεσο αντίκρισμα στις τιμές». Ταυτόχρονα δε, κατέληξε, «συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την αναβάθμιση των δικτύων και τις συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υπάρχει φθηνότερο ρεύμα στη χώρα».

Επόμενο θέμα, η συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά: «Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο για τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά, έχει πάντοτε τις θέσεις του όπως και η κυβέρνηση έχει πολλή δουλειά μπροστά της». «Εμείς είμαστε προσανατολισμένοι σε αυτό και αυτό θα ξεδιπλώσουμε το επόμενο διάστημα», ήταν η απάντηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

Καθώς στη συνέχεια τέθηκε το θέμα των μεταρρυθμίσεων, ο Θ. Κοντογεώργης επεσήμανε ότι «ο χρόνος που απομένει είναι αρκετός και σημαντικός, δεν πρέπει να αφήνουμε αναξιοποίητη καμία ημέρα είτε προκύπτουν ζητήματα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης είτε αφορούν μεταρρυθμίσεις». Στο σημείο αυτό, μάλιστα, έφερε παραδείγματα μεταρρυθμίσεων που απέδωσαν, όπως η φορολογική, η αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και τα πανεπιστήμια, οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως, «κάποιες αποδίδουν, κάποιες θέλουν περισσότερο χρόνο να ωριμάσουν. Ως χώρα αλλά και ως κυβέρνηση δεν έχουμε κανένα περιθώριο παρά να συνεχίσουμε. Στους επόμενους 18 μήνες καμία ημέρα δεν μπορεί να πάει χαμένη», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Στο θέμα των ΕΛΤΑ, η τοποθέτησή του είχε δύο σκέλη: Πρώτον, διαβεβαίωσε ότι «δεν θα λείψει καμία υπηρεσία από τους ανθρώπους της περιφέρειας και από εκείνους που είναι χρήστες των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ». Και δεύτερον, «επειδή η ανάγκη εξυγίανσης παραμένει, πρέπει να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις».

Ενώ κληθείς να σχολιάσει τα προβλήματα που αντιμετώπισε εσχάτως η κυβέρνηση, παρατήρησε: «Καμία διακυβέρνηση δεν είναι ανέφελη. Προφανώς θα υπάρχουν και ζητήματα που θα προκύπτουν από κακούς χειρισμούς αλλά και ζητήματα που μας κατατρέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και πρέπει να τα λύσουμε. Έχουμε την υποχρέωση να το κάνουμε».

Σε αμιγώς πολιτικό πλαίσιο, ο Θ. Κοντογεώργης δήλωσε ότι «από το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε μια κοινωνική πλειοψηφία που ήθελε τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Η πολιτική της κυβέρνησης σε πολλά πεδία ήταν προς αυτήν την κατεύθυνση». Από τότε, συμπλήρωσε, «κάποια πράγματα προχώρησαν περισσότερο, κάποια λιγότερο. Ήταν μια πολιτική με φιλελεύθερο οικονομικό πρόσημο και με ένα βαθμό κοινωνικής φροντίδας, στην παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, πέραν της άμυνας και της ασφάλειας».

Όμως, πρόσθεσε, «αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί άλλες συνθήκες για την αντιπολίτευση. Δεν είναι εύκολο να αρθρώσει κάποιος αντικυβερνητικό, αντιπολιτευτικό λόγο, όταν η πολιτική σου αφορά και αγκαλιάζει τους περισσότερους πολίτες με τις διαβαθμίσεις που υπάρχουν». Και, «η ιστορία, πρόσφατη και παλαιότερη, έχει δείξει ότι τα κόμματα έχουν επιτυχία όταν εκφράζουν κοινωνικές ανάγκες, όταν απαντούν σε κοινωνικά ζητήματα».

Ενώ, τέλος, σε σχέση με το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο Θανάσης Κοντογεώργης παρατήρησε: «Όλα αυτά πολύ λίγη σχέση έχουν για το μέλλον, είναι μια προσπάθεια που αφορά το παρελθόν, να ξαναγραφτεί η ιστορία». Όμως, κατέληξε, «δεν είναι άλλωστε και τόσο παλιά (σ.σ. τα γεγονότα) μολονότι έχουμε την τάση να ξεχνάμε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ