ΗΠΑ: Το υπ. Γεωργίας έδωσε εντολή για μη καταβολή πλήρων επιδομάτων επισιτιστικής βοήθειας

Αποδέκτες οι πολιτείες, οι οποίες αν το πράξουν κινδυνεύουν με οικονομικές κυρώσεις. Σε δεινή θέση 42 εκατ. Αμερικάνοι χαμηλών εισοδημάτων.

Το υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε εντολή στις πολιτείες να ανακαλέσουν τυχόν μέτρα που είχαν λάβει για την παροχή πλήρων επιδομάτων επισιτιστικής βοήθειας σε Αμερικανούς χαμηλού εισοδήματος, διαφορετικά κινδυνεύουν με οικονομικές κυρώσεις.

Οι νέες οδηγίες, ακολουθούν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Η.Π.Α. την Παρασκευή, η οποία επέτρεψε στην κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει την παρακράτηση 4 δισ. δολαρίων που προορίζονταν για την πλήρη χρηματοδότηση της βοήθειας σε σχεδόν 42 εκατομμύρια δικαιούχους, εν αναμονή απόφασης κατώτερου δικαστηρίου.

Τα επιδόματα του Προγράμματος Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας (Supplemental Nutrition Assistance Program - SNAP), γνωστά και ως «κουπόνια τροφίμων» (food stamps), ανεστάλησαν στις αρχές του μήνα για πρώτη φορά στα 60 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται πλέον στην 40ή ημέρα της.

Λίγες ώρες πριν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) είχε ενημερώσει τις πολιτείες, μέσω υπομνήματος, ότι εργαζόταν για να συμμορφωθεί με την εντολή ομοσπονδιακού δικαστή για την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος SNAP, ακόμη κι αν η κυβέρνηση είχε κινηθεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Μετά τη λήψη του υπομνήματος της Παρασκευής, αρκετές πολιτείες δήλωσαν ότι άρχιζαν τη διαδικασία χορήγησης πλήρων επιδομάτων.

Ωστόσο, οι ενέργειες αυτές των πολιτειών πλέον θεωρούνται μη εξουσιοδοτημένες λόγω της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, ανέφερε το Υπουργείο Γεωργίας σε νέες οδηγίες που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο. Οι πολιτειακές κυβερνήσεις θα πρέπει, αντ’ αυτού, να εκδίδουν μόνο μερικά επιδόματα, σύμφωνα με το USDA.

Το υπόμνημα ανέφερε: «Οι πολιτείες πρέπει να αναιρέσουν αμέσως κάθε μέτρο που ελήφθη για την παροχή πλήρων επιδομάτων SNAP για τον Νοέμβριο του 2025».

«Η μη συμμόρφωση με το παρόν υπόμνημα μπορεί να οδηγήσει το USDA στη λήψη διάφορων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης του Ομοσπονδιακού μεριδίου των κρατικών διοικητικών δαπανών και της επιβολής ευθύνης στις πολιτείες για τυχόν υπερβολικές εκδόσεις (επιδομάτων) που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση», ανέφερε το υπόμνημα.

Ορισμένες πολιτείες είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι θα χρηματοδοτούσαν τα επιδόματα SNAP για τον Νοέμβριο χρησιμοποιώντας κρατικά κονδύλια. Δεν ήταν άμεσα σαφές αν το υπόμνημα αφορούσε και ενέργειες που είχαν λάβει αυτές οι πολιτείες. Το USDA δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η Μασαχουσέτη, η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ ήταν μεταξύ των πολιτειών που δήλωσαν την Παρασκευή ότι κινούνταν για την έκδοση πλήρων επιδομάτων στους δικαιούχους SNAP. Καμία από αυτές τις πολιτείες δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήματα για το πώς θα αντιδρούσαν στο υπόμνημα.

Νομική Διαμάχη

Πολιτείες, πόλεις και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μήνυσαν την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την στάση της χορήγησης επιδομάτων SNAP, αφού η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο ότι το πρόγραμμα θα διακοπεί την 1η Νοεμβρίου.

Δύο ομοσπονδιακοί δικαστές αποφάσισαν στις 31 Οκτωβρίου ότι η κυβέρνηση έπρεπε τουλάχιστον μερικώς να χρηματοδοτήσει τα επιδόματα, χρησιμοποιώντας ένα αποθεματικό κονδύλι της υπηρεσίας ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα επιδόματα SNAP κοστίζουν περίπου 8 έως 9 δισεκατομμύρια δολάρια ανά μήνα.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα συμμορφωνόταν με την εντολή, αλλά προειδοποίησε για καθυστερήσεις εβδομάδων ή μηνών λόγω τεχνικών εμποδίων.

Πόλεις και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, που εκπροσωπούνταν από την φιλελεύθερη νομική ομάδα Democracy Forward, υποστήριξαν ότι τα μέτρα αυτά ήταν ανεπαρκή και πίεσαν τον Ομοσπονδιακό Δικαστή John McConnell στο Ρόουντ Άιλαντ να διατάξει την πλήρη χορήγηση των επιδομάτων.

Στις 6 Νοεμβρίου, ο McConnell διέταξε την πλήρη χρηματοδότηση των επιδομάτων SNAP για τον Νοέμβριο μέχρι την επόμενη ημέρα, απόφαση που αμφισβητήθηκε γρήγορα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου την Παρασκευή έδωσε στο Βοστόνη 1ο Εφετείο των ΗΠΑ περισσότερο χρόνο για να εξετάσει το επίσημο αίτημα της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει τα επιδόματα μόνο μερικώς.

Καθώς η νομική διαμάχη συνεχίζεται, οι δικαιούχοι SNAP κάνουν θυσίες, όπως η παράλειψη λήψης φαρμάκων, για να αντιμετωπίσουν τον σφιχτό προϋπολογισμό τους.

Φωτογραφία @AP