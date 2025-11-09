Μπέσεντ: Το «μέρισμα» $2.000 που ανέφερε ο Τραμπ ίσως προέλθει μέσω φοροαπαλλαγών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για «μέρισμα» $2.000 σε κάθε Αμερικανό - πλην πλουσίων- προερχόμενο από τους δασμούς.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως οι Αμερικανοί ενδέχεται να λάβουν ένα «μέρισμα» από τους δασμούς, ύψους τουλάχιστον 2.000 δολαρίων, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω των φορολογικών περικοπών που περιλαμβάνονται στο βασικό οικονομικό νομοσχέδιο που εγκρίθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Ο Μπέσεντ ρωτήθηκε στην εκπομπή This Week του δικτύου ABC σχετικά με ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Κυριακής, στην οποία ο πρόεδρος επέκρινε όσους αντιτίθενται στους δασμούς και δήλωσε ότι «θα καταβληθεί ένα μέρισμα τουλάχιστον 2.000 δολαρίων ανά άτομο (εξαιρουμένων των ατόμων με υψηλά εισοδήματα) σε όλους».

Ο Μπέσεντ είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον πρόεδρο για αυτή την ιδέα, αλλά «το μέρισμα των 2.000 δολαρίων θα μπορούσε να λάβει πολλές μορφές και να προκύψει με πολλούς τρόπους. Θα μπορούσε απλώς να αφορά τις μειώσεις φόρων που βλέπουμε στην ατζέντα του προέδρου - μηδενική φορολόγηση των φιλοδωρημάτων, των υπερωριών, της Κοινωνικής Ασφάλισης - δυνατότητα έκπτωσης για τα δάνεια αυτοκινήτων».

Ο Τραμπ έχει εντείνει την υπεράσπισή του στο καθεστώς των δασμών του, μετά την εξέταση από το Ανώτατο Δικαστήριο, στις 5 Νοεμβρίου, των επιχειρημάτων σε μια αγωγή που επιδιώκει την ακύρωσή τους. Πολλοί δικαστές εμφανίστηκαν σκεπτικοί, γεγονός που εγείρει την πιθανότητα να ανατραπούν πολλοί από τους δασμούς, κάτι που θα οδηγούσε σε επιστροφές άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα αφαιρούσε ένα από τα βασικά στοιχεία της δεύτερης προεδρικής θητείας του.

Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι μια απόφαση του δικαστηρίου εναντίον του θα ήταν «καταστροφή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέρος της υπόθεσης αφορά τους «Δασμούς της Ημέρας Απελευθέρωσης» της 2ας Απριλίου, που έθεσε ο Τραμπ, οι οποίοι επιβάλλουν φόρους από 10% έως 50% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα των ΗΠΑ, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι δασμοί αυτοί δικαιολογούνται, καθώς στοχεύουν στην αντιμετώπιση του μακροχρόνιου ελλείμματος του εθνικού εμπορικού ισοζυγίου.

Ένα από τα ζητήματα που περιβάλλουν την υπεράσπιση της κυβέρνησης σχετικά με τους δασμούς είναι το κατά πόσον τα έσοδα που προκύπτουν από αυτούς αποτελούν στην πράξη φόρους - κάτι που, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, «υπήρξε ανέκαθεν βασική εξουσία του Κογκρέσου».

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τα έσοδα αυτά σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «εισπράττουν τρισεκατομμύρια δολάρια και σύντομα θα αρχίσουν να αποπληρώνουν το ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΧΡΕΟΣ μας, ύψους 37 τρισεκατομμυρίων».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη δήλωση του προέδρου, ο Μπέσεντ ανέπτυξε το επιχείρημα: «Στα επόμενα λίγα χρόνια θα μπορούσαμε να εισπράξουμε τρισεκατομμύρια δολάρια», είπε στο ABC. «Αλλά ο πραγματικός στόχος των δασμών είναι να εξισορροπήσουν το εμπόριο και να το καταστήσουν πιο δίκαιο».