Γάζα: Ένας Παλαιστίνιος νεκρός κι ένας τραυματίας από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών

Τα περιστατικά έλαβαν τόπο στα κεντρικά της Λωρίδας της Γάζας και την Χανι Γιουνίς στον νότο.

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από πυρά των Ισραηλινών στη Γάζα κι ένας άλλος τραυματίστηκε, σύμφωνα με τοπικό προσωπικό των υπηρεσιών υγείας, καθώς η εκεχειρία είναι εύθραυστη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας στη Γάζα, δήλωσαν ότι ο νεκρός σκοτώθηκε από πυρά των Ισραηλινών στα ανατολικά του προσφυγικού καταυλισμού Μπουρέιτζ στα κεντρικά της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με διασώστες, ο τραυματίας Παλαιστίνιος πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε από πυρά των Ισραηλινών στη δυτική περιοχή της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ