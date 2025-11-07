Τουρισμός

Μπρατισλάβα: Ανεξερεύνητη ομορφιά στην καρδιά της Ευρώπης

Χτισμένη στις όχθες του Δούναβη, ανάμεσα από τη Βιέννη και τη Βουδαπέστη, η Μπρατισβλάβα αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς και ρομαντικούς προορισμούς της Κεντρικής Ευρώπης.

Η μαγεία του Δούναβη, η μπαρόκ αρχιτεκτονική, τα εμβληματικά σοσιαλιστικά κτήρια, το κάστρο με την πανοραμική θέα, τα αμέτρητα μουσεία και η νεανική ατμόσφαιρα από τους χιλιάδες φοιτητές είναι μερικοί από τους λόγους που την κάνουν ξεχωριστή.

Είτε την επιλέξετε σαν βάση σας είτε την επισκεφθείτε για μια σύντομη εκδρομή από τη Βιέννη (μία ώρα με το τρένο), η πρωτεύουσα της Σλοβακίας έχει πολλά να σας προσφέρει κάθε εποχή του χρόνου.

Σλοβακία
