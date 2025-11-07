Επιχειρήσεις | Διεθνή

IKEA: Βουτιά 26% στα ετήσια λειτουργικά κέρδη λόγω δασμών Τραμπ - Στα 1,7 δισ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
IKEA: Βουτιά 26% στα ετήσια λειτουργικά κέρδη λόγω δασμών Τραμπ - Στα 1,7 δισ. ευρώ
Βουτιά 26% σημείωσαν τα ετήσια λειτουργικά της κέρδη της IKEA καθώς οι επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών αύξησαν τα κόστη.

Βουτιά 26% σημείωσαν τα ετήσια λειτουργικά της κέρδη της IKEA καθώς οι επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών αύξησαν τα κόστη.

Τα λειτουργικά κέρδη για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Αυγούστου ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ, μειωμένα από 2,3 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα έσοδα υποχώρησαν στα 26,3 δισ. ευρώ από 26,5 δισ. ευρώ, μετά την πτώση των τιμών.

Οι τιμές των βασικών προϊόντων και τα κόστη της εφοδιαστικής αλυσίδας αυξήθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους λόγω αβεβαιοτήτων μετά τις ανακοινώσεις δασμών των ΗΠΑ.

Οι συνολικές πωλήσεις από τα καταστήματα IKEA σε 63 αγορές σε όλο τον κόσμο διολίσθησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα 44,6 δισ. ευρώ, καθώς ο γίγαντας επίπλων χαμηλού κόστους συνέχισε την προσπάθειά του να μειώσει τις τιμές και να προσελκύσει πίσω τους αγοραστές.

Ενώ η IKEA έχει μειώσει τις τιμές συνολικά, οι υψηλοί δασμοί Τραμπ την έχουν αναγκάσει να αυξήσει τις τιμές σε ορισμένα προϊόντα στις ΗΠΑ, τα οποία εισάγει από εργοστάσια στην Ευρώπη και την Κίνα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι πολίτες αποκτούν αυτόματα Προσωπικό Αριθμό - 5 εκατ. πολίτες έχουν ήδη λάβει

Τέρμα οι «μπαλωθιές» στην Κρήτη – Δρακόντεια μέτρα Χρυσοχοΐδη για την οπλοκατοχή

Δημογραφικό: Οι μεσήλικες θα κυριαρχούν στις αγορές εργασίας του μέλλοντος - Υπό εξαφάνιση οι 30άρηδες

tags:
ΙΚΕΑ
Λιανικές πωλήσεις
Έπιπλα
Δασμοί
Ντόναλντ Τραμπ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider