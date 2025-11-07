IKEA: Βουτιά 26% στα ετήσια λειτουργικά κέρδη λόγω δασμών Τραμπ - Στα 1,7 δισ. ευρώ

Βουτιά 26% σημείωσαν τα ετήσια λειτουργικά της κέρδη της IKEA καθώς οι επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών αύξησαν τα κόστη.

Τα λειτουργικά κέρδη για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Αυγούστου ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ, μειωμένα από 2,3 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα έσοδα υποχώρησαν στα 26,3 δισ. ευρώ από 26,5 δισ. ευρώ, μετά την πτώση των τιμών.

Οι τιμές των βασικών προϊόντων και τα κόστη της εφοδιαστικής αλυσίδας αυξήθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους λόγω αβεβαιοτήτων μετά τις ανακοινώσεις δασμών των ΗΠΑ.

Οι συνολικές πωλήσεις από τα καταστήματα IKEA σε 63 αγορές σε όλο τον κόσμο διολίσθησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα 44,6 δισ. ευρώ, καθώς ο γίγαντας επίπλων χαμηλού κόστους συνέχισε την προσπάθειά του να μειώσει τις τιμές και να προσελκύσει πίσω τους αγοραστές.

Ενώ η IKEA έχει μειώσει τις τιμές συνολικά, οι υψηλοί δασμοί Τραμπ την έχουν αναγκάσει να αυξήσει τις τιμές σε ορισμένα προϊόντα στις ΗΠΑ, τα οποία εισάγει από εργοστάσια στην Ευρώπη και την Κίνα.