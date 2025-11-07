H Βρετανία αίρει τις κυρώσεις εναντίον του προέδρου της Συρίας Άχμαντ αλ Σαράα

Η Βρετανία ήρε σήμερα τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ Σαράα, αφού το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έκανε το ίδιο, ενόψει της συνάντησής του την ερχόμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Βρετανία ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αίρει επίσης τις κυρώσεις που στοχοθετούσαν τον υπουργό Εσωτερικών της Συρίας Άνας Χάταμπ.

Και οι δύο υπόκεινταν προηγουμένως σε οικονομικές κυρώσεις που είχαν στο στόχαστρο το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα.

Ο Σαράα, προηγουμένως γνωστός ως Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζουλάνι, έγινε πρόεδρος της Συρίας τον Ιανουάριο αφού δυνάμεις ανταρτών υπό την ηγεσία της Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) εκδίωξαν από την εξουσία τον Μπασάρ Αλ Άσαντ σε επίθεση-αστραπή.

Στον Σαράα, που ήταν άλλοτε υψηλόβαθμο στέλεχος στην HTS και προηγουμένως συνδεόταν με την Αλ Κάιντα, επιβλήθηκαν κυρώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη και τη Βρετανία το 2014, στις οποίες περιλαμβάνονταν ταξιδιωτική απαγόρευση, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και εμπάργκο όπλων.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ήρε τα μέτρα αυτά χθες, Πέμπτη, επικαλούμενο την έλλειψη ενεργών δεσμών ανάμεσα στην HTS και την Αλ Κάιντα. Η κίνηση αυτή έγινε εν όψει της προγραμματισμένης συνάντησης του Σαράα με τον Τραμπ τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο.

Η συριακή κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί σε αίτημα για να σχολιάσει σχετικά μετά την ανακοίνωση που έκανε η Βρετανία σήμερα, ημέρα αργίας στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ