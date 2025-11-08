Θέρμανση: Ποιες περιοχές της Ελλάδας θα… κρυώσουν περισσότερο

Το κόστος της θέρμανσης θα επιβαρύνει δυσανάλογα και φέτος πολλά νοικοκυριά που διαμένουν σε περιοχές που δοκιμάζονται από αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με την Αττική.

Το κόστος της θέρμανσης θα επιβαρύνει δυσανάλογα και φέτος πολλά νοικοκυριά που διαμένουν σε περιοχές που δοκιμάζονται από αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με την Αττική ή άλλα αστικά κέντρα ενώ το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να δώσει μια μικρή ανάσα σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. Οι ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες διαμορφώνουν ετερόκλητες ανάγκες θέρμανσης για τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κάτι που γνωρίζουν καλά οι μόνιμοι κάτοικοι αρκετών νησιών αλλά και περιοχών της Βόρειας ή Δυτικής Ελλάδας.

Η χώρα μας χωρίζεται σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες, με κυριότερες τις μεσογειακές, μεταβατικές ηπειρωτικές και αλπικές ζώνες. Η πλειονότητα της χώρας έχει μεσογειακό κλίμα με ξηρά, ηλιόλουστα καλοκαίρια και ήπιους, υγρούς χειμώνες. Άλλες κλιματικές ζώνες περιλαμβάνουν το μεταβατικό ηπειρωτικό, το οποίο είναι ένα μείγμα ηπειρωτικού και μεσογειακού, και το αλπικό, που βρίσκεται στα ψηλότερα βουνά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Πιο συγκεκριμένα, το μεσογειακό κλίμα επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ιδίως στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη, και στις παραθαλάσσιες πεδιάδες. Το μεταβατικό ηπειρωτικό κλίμα εμφανίζεται σε περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα στην επιρροή του μεσογειακού και του ηπειρωτικού κλίματος ενώ το αλπικό κλίμα, εμφανίζεται στα ψηλότερα ορεινά συγκροτήματα, όπως η Πίνδος, ο Όλυμπος και η Ροδόπη. Οι περιοχές που εμπίπτουν στην τελευταία κατηγορία χαρακτηρίζονται από πιο βαρύ χειμώνα με άφθονες χιονοπτώσεις και δροσερά καλοκαίρια.

Οι κάτοικοι που ζουν στα ορεινά ή στη Βόρεια Ελλάδα επιβαρύνονται με υψηλότερο κόστος για τη θέρμανση της οικίας τους καθώς απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου προκειμένου να επιτύχουν μια αποδεκτή εσωτερική θερμοκρασία. Τέτοιες περιοχές είναι η Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα, Κοζάνη, Γρεβενά κλπ) και η Θράκη (Έβρος, Ροδόπη) όπου καταγράφονται θερμοκρασίες ακόμη και υπό το μηδέν, ειδικά κατά τις πρωινές ώρες. Εκτός από τη Βόρεια Ελλάδα, περιοχές όπου η θερμοκρασιακή διαφορά ημέρας/νύχτας είναι μεγάλη, απαιτούν περισσότερη θέρμανση για να διατηρήσουν σταθερή την εσωτερική θερμοκρασία (π.χ. ηπειρωτικά εσωτερικά τμήματα, περιοχές που δεν επηρεάζονται από θάλασσα) ενώ ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές όπως αυτές που βρίσκονται στην Ήπειρο, την ορεινή Θεσσαλία και την ορεινή Στερεά δοκιμάζονται επίσης από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Εκτός από τις κλιματικές συνθήκες, το υψηλό κόστος μεταφοράς καυσίμων και η δυσκολία πρόσβασης σε απομακρυσμένες ή ορεινές περιοχές ανεβάζουν την τιμή για τον τελικό χρήστη. Το ίδιο συμβαίνει και σε περιοχές με λιγότερο αναπτυγμένα δίκτυα φυσικού αερίου όπου οι κάτοικοι αναγκάζονται να καταφύγουν σε πιο ακριβές λύσεις όπως είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και ο ηλεκτρισμός. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει πρόβλεψη ελάφρυνσης των νοικοκυριών μέσω του επιδόματος θέρμανσης αλλά το συγκεκριμένο βοήθημα δεν ισχύει καθολικά και αφορά μόνο σε πολίτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι κλιματικές συνθήκες καθορίζουν την ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανσης μιας ενός κτιρίου και δεδομένου ότι η χώρα μας χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις (ορεινές, παράκτιες περιοχές κλπ), το κόστος της θέρμανσης για τους κατοίκους είναι ετεροβαρές. Για παράδειγμα, στην Αθήνα, όπου η χειμερινή περίοδος είναι ήπια απαιτείται έως και 2,5 φορές λιγότερη ενέργεια για να ζεσταθεί ένα σπίτι σε σχέση με μια οικία στον Έβρο όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για διάστημα 4-5 μηνών.

Η τιμή του καυσίμου αποτελεί μια ακόμη συνισταμένη του κόστους θέρμανσης αλλά θεωρείται ότι είναι σχεδόν ίδια σε όλη την Ελλάδα με μικρές διαφορές οι οποίες αφορούν στα μεταφορικά. Το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να κοστίζει κατά 0,03 ευρώ το λίτρο ακριβότερα σε απομακρυσμένα χωριά ενώ για το φυσικό αέριο και το ρεύμα ισχύουν παντού οι ίδιες τιμές. Για ένα σπίτι 100 τ.μ. με μέτρια μόνωση και χρήση πετρελαίου θέρμανσης απαιτούνται περίπου 1.000 ευρώ το χρόνο εάν το ακίνητο βρίσκεται στην Αθήνα και πάνω από 2.000 ευρώ ανά έτος εάν βρίσκεται στον Έβρο (και τιμή πετρελαίου 1,10 ευρώ το λίτρο). Για το φυσικό αέριο το κόστος ανέρχεται σε περίπου 550 ευρώ το χρόνο για ένα σπίτι στην Αθήνα και στα 1.200 ευρώ για ένα σπίτι στον Έβρο ενώ σε περίπτωση που χρησιμοποιείται αντλία θερμότητας, το κόστος φθάνει περίπου στα 300 ευρώ το χρόνο για ένα σπίτι 100 τ.μ. στην Αθήνα και στα 650 ευρώ το χρόνο για ένα αντίστοιχο σπίτι στον Έβρο. Φυσικά, οι διαφορές αυτές στις τιμές δεν οφείλονται σε κάποια διαφορά στην τιμή καυσίμου αλλά στις μεγαλύτερες ποσότητες που απαιτείται να αγοράσουν οι κάτοικοι στην ψυχρότερη περιοχή. Παρά το γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές ο οικογενειακός προϋπολογισμός πιέζεται περισσότερο σε σχέση με άλλες όταν πρόκειται να καλυφθούν τα έξοδα θέρμανσης, οι χειμερινοί μήνες εξακολουθούν να αποτελούν μια δύσκολη περίοδο για την πλειονότητα των κατοίκων ακόμη και εντός Αττικής καθώς έχει μειωθεί σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα ενώ το κόστος αγοράς εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των τιμών.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να δώσει μικρή ανάσα στους καταναλωτές που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από τις 10 Νοεμβρίου 2025. Το επίδομα αφορά φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση.

Σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια, για μονομελές νοικοκυριό το όριο ανέρχεται στις 16.000 ευρώ ετησίως, για ζευγάρι στις 24.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Τα συνολικά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, τα περιουσιακά κριτήρια, βάσει του ΕΝΦΙΑ 2025, ορίζουν ότι η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή διαζευγμένους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους, συμβιούντες ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ. Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος καυσίμου, με την αξία των αγορών να πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια του επιδοτούμενου ποσού.

Η αίτηση για το επίδομα θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr), με τη χρήση κωδικών TAXISnet. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε τρεις φάσεις: η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 για τιμολόγια έως τις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη δόση έως τις 29 Μαΐου 2026 για καταναλώσεις έως τις 15 Απριλίου, ενώ η τελική πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, καλύπτοντας καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.