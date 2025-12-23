Υεμένη: Χούθι και κυβέρνηση κατέληξαν σε συμφωνία για ανταλλαγή χιλιάδων αιχμαλώτων

Η κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία με τους Χούθι το οποίο θα επιτρέψει την απελευθέρωση «χιλιάδων» αιχμαλώτων πολέμου.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης κατέληξαν σε συμφωνία για την ανταλλαγή αιχμαλώτων που αφορά περίπου 3.000 ανθρώπους από τα δύο στρατόπεδα, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι των δύο πλευρών.

Η κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία με τους Χούθι το οποίο θα επιτρέψει την απελευθέρωση «χιλιάδων» αιχμαλώτων πολέμου, όπως ανακοίνωσε ο Ματζίντ Φανταΐλ, μέλος της κυβερνητικής αποστολής που είναι υπεύθυνη για τις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

«Υπογράψαμε σήμερα συμφωνία με την άλλη πλευρά για να τεθεί σε εφαρμογή μια μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων η οποία θα αφορά 1.700 από τους δικούς αιχμαλώτους με αντάλλαγμα 1.200 από τους δικούς τους, εκ των οποίων 7 Σαουδάραβες και 23 Σουδανούς», δήλωσε ο Αμπντελκαντέρ αλ-Μουρτάντα, επικεφαλής της αποστολής των Χούθι για τους αιχμαλώτους, σε ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Δύο από τους 7 Σαουδάραβες είναι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, δήλωσε ο Φανταΐλ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Καμία από τις πηγές δεν διευκρίνισε πότε θα λάβει χώρα η ανταλλαγή.

Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη Χανς Γκρούντμπεργκ χαιρέτισε τη συμφωνία, κάνοντας λόγο για «θετικό και σημαντικό βήμα που, ελπίζουμε, θα μειώσει τα δεινά των κρατουμένων και των οικογενειών τους σε όλη την Υεμένη».

Σε ανακοίνωση, προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η «αποτελεσματική εφαρμογή θα απαιτήσει τη συνεχή δέσμευση και συνεργασία των πλευρών, μια συντονισμένη περιφερειακή στήριξη και συνεχείς προσπάθειες για να αξιοποιήσουμε αυτές τις προόδους εν όψει νέων απελευθερώσεων».

Η Υεμένη είναι μοιρασμένη ανάμεσα στους Χούθι, τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες που κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά το 2014 και ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου μέρους της χώρας, και την κυβέρνηση, που συγκεντρώνει ετερόκλιτες δυνάμεις και εδρεύει προσωρινά στο Άντεν, στον νότο.

Ο πόλεμος στην Υεμένη ξέσπασε το 2014 όταν οι αντάρτες κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά. Έχει βυθίσει τη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου σε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ