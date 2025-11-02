Europa Experience Athens – Η Ευρώπη στην νέα εποχή του Μεγάρου Αρσακείου

Οκτώ μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Leena Linnus, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών και Logistics του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του Πάνου Τριανταφυλλόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Legendary Food, το έργο παραδόθηκε «με το κλειδί στο χέρι» και άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό.

Τα παιδιά είχαν μάθει για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα βιβλία, μας λέει ένας καθηγητής λυκείου που πήγε πρόσφατα την τάξη του στο Europa Experience Athens. «Αλλά εκεί τη βίωσαν. Συζητούσαν για μέρες μετά. Μετά από τόσα κεφάλαια και τόσες παραγράφους, πρώτη φορά έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον. Κατάλαβαν πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, τι σημαίνει να συνεργάζονται κράτη, τι σημαίνει να είσαι πολίτης της Ευρώπης».

Η φράση του συνοψίζει την ουσία ενός χώρου που δεν φιλοδοξεί απλώς να ενημερώσει, αλλά να εμπνεύσει. Στο ιστορικό Αρσάκειο Μέγαρο, στην καρδιά της Αθήνας, λειτουργεί από τον Ιούλιο ένας εντυπωσιακός και σύγχρονος κόμβος γνώσης που φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες. Το Europa Experience - «Εμπειρία Ευρώπη» δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές, φοιτητές και ενήλικες να γνωρίσουν, με απλό και διαδραστικό τρόπο, πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος είναι ο ρόλος των θεσμών της και πώς οι αποφάσεις της επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή.

Ήταν μια από τις πιο γρήγορες και αποτελεσματικές συνεργασίες του είδους της, που σηματοδότησε ταυτόχρονα μια νέα αρχή για το Μέγαρο Αρσακείου και την ευρωπαϊκή παρουσία στην Αθήνα.

Η ελληνική πρωτεύουσα έγινε έτσι η δέκατη τρίτη πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτά Europa Experience, μαζί με το Βερολίνο, το Παρίσι, τη Ρώμη, τη Βιέννη, την Πράγα και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τα κέντρα αυτά δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν πώς συνεργάζονται τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν τα πιο σημαντικά ζητήματα του καιρού μας, από την ενέργεια και το περιβάλλον έως την κοινωνική πολιτική και την ψηφιακή μετάβαση.

Το Europa Experience Athens περιλαμβάνει:

- Έναν κινηματογράφο 360 ° , που προσφέρει μια πανοραμική εμπειρία γνωριμίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις αξίες τους.

- Διαδραστικούς τοίχους και τραπέζια, όπου οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τα βασικά στάδια της λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε., να περιηγηθούν σε χάρτες και να δουν στατιστικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

- Ένα παιχνίδι ρόλων, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες μπαίνουν στη θέση των ευρωβουλευτών και καλούνται να λάβουν αποφάσεις για θέματα όπως το περιβάλλον, η ενέργεια ή η κοινωνία.

- Χώρους υπολογιστών και φωτογραφικό θάλαμο, που ενισχύουν τη διαδραστική εμπειρία και την προσωπική συμμετοχή.

Όλα αυτά προσφέρονται δωρεάν και είναι προσβάσιμα στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας το Europa Experience έναν πραγματικά ανοιχτό χώρο γνώσης, εμπειρίας και διαλόγου.

Η Legendary Food, έχει αναλάβει συνολικά την ανάπλαση και μίσθωση χώρων επιφάνειας 12000 τμ στο Μέγαρο Αρσακείου. Η πτέρυγα εμπορίου στη Σταδίου λειτουργεί ήδη με νέα καταστήματα μόδας και αθλητισμού, ενώ προχωρά παράλληλα και η ανάπτυξη του Κέντρου Γαστρονομίας και Πολιτισμού, "ΣΤΟΑ" επί της Στοάς Αρσακείου, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ελληνική δημιουργικότητα και τη γαστρονομική της ταυτότητα, μέσα από καταστήματα που θα αποτελούν μέρος ενός ενιαίου concept. Τα καταστήματα έχουν διαμορφωθεί και μισθωθεί, ενώ οι επιμέρους εργασίες των μισθωτών έχουν ξεκινήσει για να ακολουθήσει το άνοιγμα τους επόμενους μήνες.

Όμως το πραγματικό στοίχημα του Europa Experience δεν είναι μόνο να πληροφορεί, αλλά να κινητοποιεί. Να κάνει τη γνώση ζωντανή εμπειρία. Γιατί, όπως σημειώνει ο ίδιος ο καθηγητής, μόνο όταν γνωρίζεις κάτι σε βάθος, μπορείς να το κρίνεις δίκαια και μόνο τότε μπορείς να το υποστηρίξεις ή να το αλλάξεις. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τέτοιοι χώροι είναι πολύτιμοι. Προσκαλούν τα σχολεία, τους δασκάλους, τους φοιτητές, αλλά και κάθε πολίτη να γνωρίσει την Ευρώπη εκ των έσω, να σχηματίσει άποψη, να αποκτήσει γνώση, να καταλάβει πού ανήκει.

Στο ιστορικό Μέγαρο Αρσάκειου που σε λίγους μήνες ανοίγει τις πύλες για το κοινό,, όπου η παράδοση, η γαστρονομία, ο πολιτισμός και οι τέχνες θα συναντούν τη σύγχρονη τεχνολογία, η Αθήνα αποκτά και ένα νέο ευρωπαϊκό σημείο που αξίζει κανείς να επισκεφτεί.

