Θεσσαλονίκη: Δεκαοκτώ προσαγωγές και μία σύλληψη μετά από επεισόδια στο κέντρο της πόλης

Τα επεισόδια που ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ, μετά από τη συναυλία του ΛΕΞ, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το τουρκικό προξενείο.

Σε δεκαοκτώ προσαγωγές και μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ, μετά από τη συναυλία του ΛΕΞ, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το τουρκικό προξενείο.

Από τις 18 προσαγωγές η μία μετατράπηκε σε σύλληψη και αφορούσε παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκλήθηκαν φθορές σε έξι ΙΧ αυτοκίνητα, από τα οποία τα δύο κάηκαν ολοσχερώς, καθώς και σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

