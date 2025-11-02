Υψηλός βαθμός ικανοποίησης από το Gov.gr

Σημαντικά τα οφέλη για πολίτες και Δημόσια Διοίκηση.

Ξεπερνάει τα 300 εκατ. ευρώ το κέρδος σε ετήσια βάση από τη λειτουργία του Gov.gr σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου που συμπεριλαμβάνονται σε έρευνα η οποία διενεργήθηκε τους προηγούμενους μήνες.

Ειδικότερα, η εξοικονόμηση για πολίτες και Δημόσια Διοίκηση λόγω εξάλειψης μετακινήσεων και αναμονής σε ουρές ανέρχεται σε 309,99 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εξοικονομούνται ακόμα 2,55 εκατ. ευρώ από πολίτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τη χρήση της υπηρεσίας «Συστηθείτε-Know your customer». Άξια αναφοράς είναι και τα περιβαλλοντικά οφέλη καθώς εκτιμάται ότι γίνονται 19,1 εκατ. λιγότερες μετακινήσεις, χρησιμοποιούνται 62,5 εκατ. λιγότερα φύλλα χαρτιού και έχουν μειωθεί οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 33.000 τόνους λόγω της μείωσης των μετακινήσεων και της χρήσης χαρτιού.

«Από το 2019, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί μια στρατηγική πολυδιάστατου εκσυγχρονισμού του κράτους, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τη Δημόσια Διοίκηση. Η "Ελλάδα του gov.gr" αποτελεί το σύμβολο μιας νέας εποχής: ενός κράτους αποτελεσματικού, διαφανούς και ανθρώπινου. Η έρευνα του ΕΚΤ επιβεβαιώνει έμπρακτα τα οφέλη αυτής της μετάβασης», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Τα ποσοστά ικανοποίησης της ποιοτικής αξιολόγησης είναι αρκετά υψηλά για το Gov.gr και συγκεκριμένα είναι άριστη η αξιολόγηση για τις εξής υπηρεσίες: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (84%), καταβολή εξόδων κηδείας (81%) και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (81%). Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες λαμβάνουν ποσοστά άνω του 60%.

Στην ποσοτική αξιολόγηση, οι υπηρεσίες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία είναι το πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που έχει χρησιμοποιηθεί περίπου 3,2 εκατ. φορές σε ετήσια βάση, η ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου (γνήσιο υπογραφής), που είναι μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες και εχει χρησιμοποιηθεί περισσότερες από 2 εκατ. φορές σε ετήσια βάση, η υπηρεσία «Know Your Customer» που αποφέρει σημαντικά οφέλη μέσω της διαλειτουργικότητας και έχει χρησιμοποιηθεί περίπου 5,2 εκατ. φορές σε ετήσια βάση, η έκδοση Δελτίου Ανεργίας που αφορά συγκεκριμένη ομάδα πολιτών και έχει χρησιμοποιηθεί περίπου 1 εκατ. φορές σε ετήσια βάση.

Το βασικότερο σημείο βελτίωσης για την πλειοψήφια των ερωτηθέντων άνω των 30 είναι η προσθήκη περισσότερων υπηρεσιών. Πάνω από το 55% των χρηστών έχουν μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες και θα τις προτείνουν και σε άλλους, σύμφωνα με την έρευνα, ενώ ο κυβερνητικός ψηφιακός κόμβος είναι και το προτιμότερο κανάλι επικοινωνίας με τη Δημόσια Διοίκηση σε ποσοστό 65%.

«Μόνο από 20 υπηρεσίες του gov.gr εξοικονομούνται ετησίως πάνω από 312 εκατομμύρια ευρώ για τους πολίτες και τη Δημόσια Διοίκηση, πραγματοποιούνται 19 εκατομμύρια λιγότερες μετακινήσεις, και "γλυτώνουν" 62,5 εκατομμύρια φύλλα χαρτιού. Χιλιάδες πολίτες εξυπηρετούνται πλέον γρήγορα, με ασφάλεια και χωρίς ταλαιπωρία, μέσα από την οθόνη του κινητού τους, μέσω περισσότερων από 2.200 ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr που συνεχώς αυξάνονται. Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας δεν είναι απλώς ζήτημα αποδοτικότητας· είναι προϋπόθεση για μια καλύτερη καθημερινότητα, για ένα κράτος φιλικό προς τον πολίτη, που απελευθερώνει δυνάμεις δημιουργίας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Συνεχίζουμε με στόχο μια Ελλάδα που εξελίσσεται διαρκώς και πρωτοπορεί προς όφελος των πολιτών της», καταλήγει ο υπουργός, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του οποίου είναι επικεφαλής ο Δρ. Κυριάκος Τόλιας είχε ως στόχο την αποτίμηση 20 υπηρεσιών του gov.gr με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και για να επιτευχθεί αυτό η αξιολόγηση των υπηρεσιών έγινε σε πολλά επίπεδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ