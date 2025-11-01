Καλαφάτης: Επενδύουμε στην επιστημονική έρευνα που έχει ουσιαστικό και βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα

Ο υφυπ. Ανάπτυξης άνοιξε τις εργασίες της επιστημονικής ημερίδας για την "Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη μετά την Ογκολογική Θεραπεία και Μετατραυματική Ανάπτυξη" που οργάνωσε το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος IC-Growth.

«Η εμπειρία του καρκίνου δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της θεραπείας. Για πολλούς ανθρώπους, η περίοδος μετά τη θεραπεία είναι εξίσου δύσκολη, γεμάτη ερωτήματα, φόβους, αλλαγές στην ταυτότητα και την καθημερινότητα. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε αυτό το στάδιο δεν είναι πολυτέλεια - είναι αναγκαιότητα. Αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποκατάσταση της ψυχικής ισορροπίας, την επανένταξη στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, και την ενίσχυση της ελπίδας και της αυτοεκτίμησης. Και είναι καθήκον μας -ως πολιτεία, ως επιστημονική κοινότητα, ως κοινωνία- να σταθούμε δίπλα τους, να τους ενδυναμώσουμε, να τους ακούσουμε».

Τα παραπάνω τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, όπως αναφέρει ανακοίνωση, ανοίγοντας τις εργασίες της επιστημονικής ημερίδας για την "Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη μετά την Ογκολογική Θεραπεία και Μετατραυματική Ανάπτυξη" που οργάνωσε το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος IC-Growth.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: «H ημερίδα εστιάζει σ΄ένα πεδίο βαθιά ανθρώπινο και εξαιρετικά σημαντικό: την ψυχοκοινωνική υποστήριξη μετά την ογκολογική θεραπεία και τη μετατραυματική ανάπτυξη. Το έργο που ανακοινώνεται, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, του εργαστηρίου Ψυχολογίας, και του δήμου Θεσσαλονίκης, χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU αποτελεί πρότυπο διεπιστημονικής και διακλαδικής συνεργασίας. Συνδυάζει την επιστημονική έρευνα με την πρακτική υποστήριξη, και αναδεικνύει τη δύναμη τηςκαινοτομίας όταν αυτή υπηρετεί τον άνθρωπο».

«Το έργο θέλει να αναδείξει και να ενισχύσει τη μετατραυματική ανάπτυξη των ατόμων που έχουν βιώσει τον καρκίνο, μέσω επιστημονικής έρευνας, καινοτόμων παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής φροντίδας, αλλά και συμμετοχής ασθενών και ειδικών σε ανοιχτό διάλογο», ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία.

«Τέτοιες πρωτοβουλίες εντάσσονται στον πυρήνα της στρατηγικής μας να επενδύουμε στην επιστημονική έρευνα που έχει ουσιαστικό και βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα. Στην έρευνα που έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο. Ενισχύουμε δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα της καθημερινής ζωής και προάγουμε την ανθρώπινη διάσταση της καινοτομίας», τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

