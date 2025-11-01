Υπ. Ανάπτυξης: Ο κ. Δούκας να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Δούκας παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια, αναφέρει το υπ. Ανάπτυξης.

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης για την ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με το ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη.

Όπως αναφέρει το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης:

«Ο κ. Δούκας παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Οφείλει, όμως, να τις αναλάβει. Να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ, όπως ο ίδιος επιθυμεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ