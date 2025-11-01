Ειδήσεις | Ελλάδα

Υπ. Ανάπτυξης: Ο κ. Δούκας να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Υπ. Ανάπτυξης: Ο κ. Δούκας να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ
Ο κ. Δούκας παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια, αναφέρει το υπ. Ανάπτυξης.

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης για την ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με το ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη.

Όπως αναφέρει το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης:

«Ο κ. Δούκας παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Οφείλει, όμως, να τις αναλάβει. Να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ, όπως ο ίδιος επιθυμεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ταξί - πρατήρια καυσίμων: Πώς θα γίνονται οι πληρωμές με IRIS - Διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων

Στην τελική ευθεία η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ – Πότε έρχονται οι νέες επιδοτήσεις με μπόνους

Πέντε ισχυροί «μνηστήρες» για τις ΣΔΙΤ μονάδες ανακύκλωσης αξίας 110 εκατ. σε Κω/Κάλυμνο

tags:
Υπουργείο Ανάπτυξης
Χάρης Δούκας
Δήμος Αθηναίων
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider