Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς στον λόφο του Στρέφη

Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν υλικές φθορές σε υπηρεσιακό όχημα.

Επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχθηκαν το μεσημέρι αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ στα Εξάρχεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30 όταν μία μικρή ομάδα ατόμων εκτόξευσε βόμβες μολότοφ σε αστυνομικούς στον λόφο του Στρέφη και στη συνέχεια διέφυγαν στα στενά της περιοχής.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν υλικές φθορές σε υπηρεσιακό όχημα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

