Γεωργιάδης από την Λαμία: Το Μάρτιο ξεκινά η Ογκολογική Μονάδα

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επισκέφθηκε το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποιώντας αυτοψία στις κλινικές και συναντήσεις με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους. Κύριο αντικείμενο της επίσκεψης ήταν η λειτουργία των νέων κλινών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η οποία ενισχύεται σημαντικά, καθώς τα 8 λειτουργικά κρεβάτια που υπήρχαν μέχρι τώρα αυξάνονται πλέον σε 14.

Η ενίσχυση αυτή κατέστη εφικτή μετά τη στελέχωση με επιπλέον προσωπικό της ΜΕΘ και έτσι τα 6 κρεβάτια που υπήρχαν από το 2021 και είχαν λειτουργήσει κατά την περίοδο της πανδημίας συμπληρώνουν πλέον την ΜΕΘ και αυξάνουν την δυναμικότητα της. Με τη νέα διάταξη, όπως επισημάνθηκε, επιτρέπεται η συνεχής και οργανωμένη παροχή εντατικής φροντίδας σε περισσότερους ασθενείς, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας μεγάλης γεωγραφικής περιοχής.

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την κατασκευή, την συμπλήρωση με προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό της Ογκολογικής Μονάδας που κατασκευάζεται στο νοσοκομείο Λαμίας. Όπως δήλωσε, ο στόχος είναι η μονάδα να λειτουργήσει τον Μάρτιο του 2026, προσφέροντας κρίσιμες υπηρεσίες σε ογκολογικούς ασθενείς της Κεντρικής Ελλάδας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε μεγάλες πόλεις.

Σε συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης του ιατρικού και νοσηλευτικού δυναμικού, επισημαίνοντας ότι «τα δείγματα είναι πλέον θετικά, καθώς η συμμετοχή στις προκηρύξεις αυξάνεται και οι κενές θέσεις καλύπτονται σταδιακά». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται νέα προκήρυξη για την κάλυψη επιπλέον αναγκών.

«Το Νοσοκομείο Λαμίας έχει κομβικό ρόλο, καθώς εξυπηρετεί μια εκτεταμένη περιοχή και βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Πρέπει να είναι ισχυρό και επαρκώς στελεχωμένο», σημείωσε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ορθής λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδας και των εντατικών δομών.

Από την πλευρά του, ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Φώτης Σερέτης ανέφερε πως «η ανταπόκριση των εξειδικευμένων γιατρών στις τελευταίες προκηρύξεις είναι σημαντικά καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν», τονίζοντας ότι «ανατρέπεται το αρνητικό κλίμα και το νοσοκομείο Λαμίας γίνεται πιο ελκυστικό για το ιατρικό προσωπικό». Υπογράμμισε, επίσης, ότι παλαιότερα υπήρχαν προκηρύξεις για πάνω από 100 θέσεις, αλλά μόνο 25 καλύφθηκαν, εκτιμώντας πως "η εικόνα βελτιώνεται χάρη στη συνεργασία διοίκησης και προσωπικού."

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ