Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις κλοπών στη δυτική Θεσσαλονίκη

Η ΕΛΑΣ ταυτοποίησε τα στοιχεία έξι εμπλεκομένων ατόμων.

Εξιχνιάστηκαν από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα υποθέσεις κλοπών που έγιναν με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, κλοπή Ι.Χ, διάρρηξη ζαχαροπλαστείου, κλοπή Ι.Χ. και ηλεκτρικού πατινιού, αλλά και κλοπή από υπεραγορά στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί αξιολόγησαν προανακριτικό υλικό και με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος ταυτοποίησαν τα στοιχεία έξι εμπλεκομένων ατόμων για τις πέντε παραπάνω υποθέσεις κλοπών και για μία περίπτωση απείθειας, που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Σεπτεμβρίου 2024 έως μέσα Αυγούστου 2025, στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Συνολικά αφαιρέθηκαν 1.372 ευρώ, ηλεκτρικό πατίνι, ΙΧΕ αυτοκίνητο και μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό. Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ