Ειδήσεις | Ελλάδα

Σαμαράς: Πρέπει να επανεξεταστεί η απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σαμαράς: Πρέπει να επανεξεταστεί η απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ
Ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης, αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

«Γιατί ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία -και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη.

Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Σαμαράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ταξί - πρατήρια καυσίμων: Πώς θα γίνονται οι πληρωμές με IRIS - Διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων

Στην τελική ευθεία η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ – Πότε έρχονται οι νέες επιδοτήσεις με μπόνους

Πέντε ισχυροί «μνηστήρες» για τις ΣΔΙΤ μονάδες ανακύκλωσης αξίας 110 εκατ. σε Κω/Κάλυμνο

tags:
Αντώνης Σαμαράς
ΕΛΤΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider