Το διεθνές brand carpo επεκτείνει την παρουσία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η μοναδική εμπειρία γεύσης carpo φτάνει στο Άμπου Ντάμπι με το άνοιγμα του νέου καταστήματος στο Marina Mall. Στο Luxury District του πολυτελούς εμπορικού κέντρου της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το carpo άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες του ως ένας νέος προορισμός γεύσης, αισθήσεων και αυθεντικής φιλοξενίας.

Το νέο κατάστημα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη του carpo στη Μέση Ανατολή. Μετά την επιτυχημένη λειτουργία του πρώτου καταστήματος στο The Dubai Mall, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του κόσμου, το carpo φέρνει τώρα τη χαρακτηριστική ταυτότητα του brand, συνδυασμό ζεστασιάς, κομψότητας και υψηλής αισθητικής, στην καρδιά της πρωτεύουσας.

«Η επέκταση του carpo στο Άμπου Ντάμπι αποτελεί μια στρατηγική κίνηση ανάπτυξης για εμάς», δήλωσε ο Κώστας Κοντόπουλος, Ιδρυτής και CEO της εταιρείας carpo. «Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που ερχόμαστε πιο κοντά στο όραμά μας, διατηρώντας σταθερές τις αξίες του σεβασμού και της φροντίδας, και παραμένοντας συνεπείς στην υψηλή ποιότητα και την εκλεπτυσμένη φιλοξενία που προσφέρουμε σε όλους τους επισκέπτες μας σε κάθε νέο προορισμό carpo».

Κάθε στοιχείο του νέου καταστήματος, από τα φρεσκοκαβουρδισμένα χαρμάνια καφέ και τους εκλεκτούς ξηρούς καρπούς έως τις χειροποίητες σοκολάτες και τις προσεγμένες προτάσεις δώρων, έχει σχεδιαστεί με λεπτομέρεια και φροντίδα, ώστε να προσφέρει μια ανώτερη εμπειρία που εκφράζει τη φιλοσοφία του carpo: ποιότητα, αυθεντικότητα και φιλοξενία.

Ένα ζεστό καλωσόρισμα για το κοινό του Άμπου Ντάμπι

Το νέο κατάστημα carpo άνοιξε τις πόρτες του το πρωί της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου 2025, υποδεχόμενο τους επισκέπτες με τα μοναδικά προϊόντα, την αισθητική, τη ζεστασιά και την αυθεντική φιλoξενία που χαρακτηρίζει το brand.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον αγαπημένο τους αρωματικό καφέ, τις χειροποίητες σοκολάτες και τους φρεσκοψημένους εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, ενώ μια ευγενική χειρονομία καλωσορίσματος περίμενε και τις κυρίες που επισκέφθηκαν το κατάστημα τις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας: ένα μικρό μπουκέτο λουλουδιών με την υπογραφή carpo, μια συμβολική κίνηση που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του brand, την προσοχή στη λεπτομέρεια και τη φροντίδα που κάνουν τη διαφορά.

Ανάμεσα στους πρώτους επισκέπτες βρέθηκαν γνωστοί influencers και δημοσιογράφοι από τοπικά μέσα, οι οποίοι απόλαυσαν τη μοναδική εμπειρία carpo και μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους στα social media, καθιερώνοντας ήδη το νέο σημείο ως αγαπημένο προορισμό στην πόλη.

Μια εμπειρία πολυτέλειας και αυθεντικότητας

Με το ζεστό και κομψό design που χαρακτηρίζει όλα τα καταστήματα carpo, ο χώρος του Άμπου Ντάμπι προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι αισθήσεων, γεμάτο μοναδικές γεύσεις και αρώματα, ενώ οι εμβληματικές καπελιέρες —σήμα κατατεθέν του gifting carpo— προσθέτουν μια πινελιά διαχρονικής πολυτέλειας και στυλ.

Ο άνετος εξωτερικός χώρος συνθέτει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, προσκαλώντας το κοινό να απολαύσει τον καφέ και τα προϊόντα μέσα σε μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης και αισθητικής αρμονίας.

carpo: το ελληνικό success story που γράφεται διεθνώς

Με το άνοιγμα του carpo Abu Dhabi, η επιτυχημένη πορεία του carpo συνεχίζεται, μεταφέροντας τη φιλοσοφία του ευ ζην και της αυθεντικής φιλοξενίας στη Μέση Ανατολή. Μετά την παρουσία στο Dubai Mall, το νέο κατάστημα στο Marina Mall, επίσης σε συνεργασία με την Alabbar Enterprises and Another, έρχεται να προσφέρει στο κοινό της πρωτεύουσας των Η.Α.Ε.την ίδια αυθεντική εμπειρία carpo που έχει ήδη αγαπηθεί σε Αθήνα, Λονδίνο και Ντουμπάι.

Ανακαλύψτε περισσότερα: https://carpoworld.com/