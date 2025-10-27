Τριπλή Διάκριση για το Grand Hotel Palace στα Greek Hospitality Awards 2025

Για ένατη συνεχή χρονιά, το Grand Hotel Palace απέσπασε σημαντικές διακρίσεις στα Greek Hospitality Awards 2025

Για ένατη συνεχή χρονιά, το Grand Hotel Palace απέσπασε σημαντικές διακρίσεις στα Greek Hospitality Awards 2025, κατακτώντας ένα Χρυσό και δύο Ασημένια βραβεία. Ο θεσμός αυτός τιμά την αριστεία στον χώρο της ελληνικής φιλοξενίας, αναδεικνύοντας επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την ανθρωποκεντρική τους προσέγγιση.

Οι υποψηφιότητες του ξενοδοχείου επικεντρώθηκαν σε βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του κλάδου – τον συνεδριακό τουρισμό, τη βιώσιμη λειτουργία και το εργασιακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το Grand Hotel Palace βραβεύτηκε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Χρυσό Βραβείο “Best Greek Green City Hotel”

Για την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τις βιώσιμες πρακτικές που εφαρμόζει. Μεταξύ των δράσεων ξεχωρίζουν η συνεργασία με την Texcycle Greece για την ανακύκλωση ιματισμού, η διεύρυνση της συνεργασίας με τον οργανισμό We4all σε εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα σε σχολεία της Θεσσαλονίκης, καθώς και η διοργάνωση “πράσινων εκδηλώσεων” με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ασημένιο Βραβείο “Best Greek MICE City Hotel”

Ως ενεργό μέλος της HAPCO (Hellenic Association of Professional Congress Organizers) και του TCB (Thessaloniki Convention Bureau), το ξενοδοχείο προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συνεδριακού τουρισμού, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του θέση στον χώρο τα συνεδρίων, εταιρικών συναντήσεων και επαγγελματικών εκδηλώσεων.

Ασημένιο Βραβείο “Best Greek Hotel Workplace”

Για το εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον που καλλιεργεί για το προσωπικό του. Η διοίκηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή φροντίδα των εργαζομένων, στη βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής σε όλα τα επίπεδα και στην ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας, που αντανακλά την αποστολή και τις αξίες του οργανισμού.

Οι τρεις αυτές σημαντικές διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή δέσμευση του Grand Hotel Palace στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Η διοίκηση και το προσωπικό συνεχίζουν με πάθος και όραμα, θέτοντας τον πήχη ακόμη ψηλότερα για το μέλλον.