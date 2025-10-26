Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία για το δυστύχημα των Τεμπών

Ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Β. Ελλάδας.

Συμβολική συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν διαδηλωτές για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στο πλαίσιο πανελλαδικής δράσης του Πανελλαδικού Δικτύου Πόλεων Τ57, μπροστά από τα δικαστήρια κάθε πόλης.

Το δίκτυο, που συστάθηκε για την υποστήριξη του δικαστικού αγώνα για το δυστύχημα των Τεμπών, ζητά την απονομή δικαιοσύνης για τα 57 θύματα των Τεμπών και την απόδοση ευθυνών.

Ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Β. Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ