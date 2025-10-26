Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 29χρονος και 24χρονος που επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικες

Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Στη σύλληψη δύο αντρών οι οποίοι επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε δύο ανήλικες προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, 29χρονος προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος και 24χρονος υπάλληλος, για έκθεση ανηλίκων.

Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

