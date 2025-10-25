Γαλλία: Οι Σοσιαλιστές ρίχνουν τον πήχη για φόρο πλούτου - Πιθανός συμβιβασμός για τον προϋπολογισμό

Αν κυβέρνηση Λεκορνύ εξαναγκαζόταν σε παραίτηση, αυτό θα εκτροχίαζε τη διαδικασία του προϋπολογισμού και θα σκόρπιζε ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας κατέθεσε μια πιο περιορισμένη εκδοχή της πρότασής του για φόρο πλούτου, ως πιθανό συμβιβασμό στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό - μια συζήτηση που απειλεί να ανατρέψει τη εύθραυστη κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνύ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το κεντροαριστερό κόμμα πρόσθεσε μια τροπολογία στο νομοσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, η οποία θα δημιουργούσε μια τροποποιημένη εκδοχή του ευρείας βάσης φόρου που υποστηρίζει εδώ και καιρό, γνωστού ως «φόρος Ζουκμάν» (Zucman tax), από το όνομα του οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν.

Μέχρι σήμερα, η γαλλική κυβέρνηση έχει αντισταθεί στις προσπάθειες για την επιβολή εκτεταμένων φόρων επί του πλούτου. Ωστόσο, το Σοσιαλιστικό Κόμμα διαθέτει μεγάλη επιρροή στο κοινοβούλιο, καθώς οι βουλευτές του έχουν αρκετές έδρες ώστε να κλίνουν την πλάστιγγα σε ψηφοφορίες μομφής.

Αφού ανάγκασε τον Λεκορνύ να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος της Γαλλίας, σε αντάλλαγμα για αποχή από τις ψηφοφορίες δυσπιστίας νωρίτερα μέσα στον μήνα, η αριστερά πιέζει τώρα για περισσότερες παραχωρήσεις.

Την Παρασκευή, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φωρ δήλωσε ότι θα επιδιώξει να ρίξει την κυβέρνηση ήδη από την επόμενη εβδομάδα, εάν αυτή δεν αποδεχθεί υψηλότερη φορολόγηση των πλουσίων στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2026 που διεξάγονται αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, οι Σοσιαλιστές κινούνται σε λεπτή γραμμή, καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει καταστήσει σαφές ότι μια ακόμη κατάρρευση της κυβέρνησης θα τον ωθούσε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές - στις οποίες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το κεντροαριστερό κόμμα θα τα πήγαινε μάλλον άσχημα.

Αν ο Σεμπαστιάν Λεκορνύ εξαναγκαζόταν σε παραίτηση, αυτό θα εκτροχίαζε τη διαδικασία του προϋπολογισμού και θα σκόρπιζε ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας. Η χώρα έχει ήδη το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ και έχει υποστεί σειρά υποβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης τις τελευταίες εβδομάδες. Η πολιτική αστάθεια έχει, επίσης, πυροδοτήσει ρευστοποιήσεις στην αγορά ομολόγων, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού του κράτους.

Μετά την απόφαση του οίκου Moody’s Ratings την Παρασκευή να δώσει αρνητική προοπτική στην αξιολόγηση της Γαλλίας, ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε ότι υπάρχει «απόλυτη αναγκαιότητα» να επιτευχθεί συμβιβασμός για τον προϋπολογισμό. Το γραφείο του αρνήθηκε να σχολιάσει την τροπολογία των Σοσιαλιστών, η οποία αναμένεται να συζητηθεί αργότερα το Σάββατο.

Το προτεινόμενο μέτρο προβλέπει ότι τα άτομα με περιουσία άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ (11,6 εκατ. δολάρια) θα καταβάλλουν φόρο ίσο με τουλάχιστον το 3% της περιουσίας τους, με εξαιρέσεις για «καινοτόμες» και οικογενειακές επιχειρήσεις. Η πρόταση αυτή μοιάζει μεν με τον φόρο Ζουκμάν (Zucman tax), αλλά είναι στενότερη: ο φόρος του Ζουκμάν προβλέπει 2% επιβάρυνση σε περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καμία εξαίρεση.

Μιλώντας νωρίτερα το Σάββατο στο ραδιόφωνο France Inter, ο ίδιος ο Ζουκμάν προειδοποίησε ότι η πρόταση των Σοσιαλιστών ενδέχεται να αφήσει παραθυράκια που θα επιτρέψουν στους πλούσιους να αποφεύγουν την πληρωμή του φόρου.

«Μόλις εισαγάγεις εξαιρέσεις, ενεργοποιείς τη μηχανή της φορολογικής βελτιστοποίησης», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός Προϋπολογισμού Αμελί ντε Μονσαλέν δήλωσε την Παρασκευή ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για τη φορολογική δικαιοσύνη μέσα στο νομοσχέδιο για τα δημόσια οικονομικά, αλλά προειδοποίησε ενάντια σε εκτεταμένα μέτρα που ενδέχεται να κριθούν αντισυνταγματικά.

Στο προσχέδιο προϋπολογισμού, η κυβέρνηση έχει ήδη συμπεριλάβει φόρους επί των εταιρειών συμμετοχών (holding companies) καθώς και παράταση των υψηλότερων φορολογικών συντελεστών εισοδήματος για τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, μέτρα που έχουν ήδη εγκριθεί από το κοινοβούλιο.

«Θα συζητήσουμε τις επόμενες ώρες και πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να βρούμε έναν συμβιβασμό», είπε η Μονσαλέν στην Εθνοσυνέλευση.

«Αλλά δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να ξαναγράψουμε από την αρχή το φορολογικό μας σύστημα μέσα στις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.