Σε διπλασιασμό των ξενοδοχείων της στην Ελλάδα ποντάρει η BWH Hotels

Οι νέες μονάδες που θα ενταχθούν στο δυναμικό της Best Western Hotels από το 2026 και οι αλλαγές που φέρνει η σύμπραξη με την BWH Hotels Italy & Malta.

Περί τα 10 ξενοδοχεία φιλοδοξεί να προσθέσει στην ομπρέλα της μέχρι το 2030 η Best Western Hotels, η κοινοπραξία που δραστηριοποιείται για χρόνια στην χώρα μας και πολύ πρόσφατα δεδομένης και της αποχώρησης της Κάρολ Μάρριοττ από το τιμόνι της διοίκησης, υπέγραψε συμφωνία σύμπραξης με την αντίστοιχη BWH Hotels Italy & Malta, που εδρεύει στο Μιλάνο. Καθώς οι συνομιλίες με ξενοδοχειακούς ομίλους εντός Ελλάδας είναι σε εξέλιξη, το νέο συμπρακτικό σχήμα προχωρά την ενοποίησή του κι ετοιμάζεται να εμπλουτίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα ξενοδοχεία μέσω θυγατρικών του στην γειτονική χώρα.

Τα νέα ξενοδοχεία της Best Western Hotels

Να θυμίσουμε ότι ήδη σήμερα λειτουργούν υπό την σκέψη της Best Western, οκτώ ξενοδοχεία, τα οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 10 τον επόμενο χρόνο. Ο λόγος για τα Makedonia Palace και Dorian Inn, τα οποία εντάχθηκαν στην Best Western το 2023, το Embassy Hotel στην Αθήνα, το Plaza Hotel στη Ρόδο, τα Zante Park Resort & Spa και Galaxy Beach Resort στη Ζάκυνθο, το Chryssi Akti στην Άνδρο. H πιο πρόσφατη προσθήκη αφορά το Sokio Attiki Hotel, που έκανε εγκαίνια πρόσφατα στην οδό Αγίου Μελετίου από την Oikos Developments. Με το νέο έτος αναμένεται να λειτουργήσει το δεύτερο ξενοδοχείο το Sokio Piraeus Hotel, στον Πειραιά, κοντά στην πρώην καπνοβιομηχανία Κεράνη, ένα κατάλυμα τεσσάρων αστέρων δυναμικότητας 36 διαμερισμάτων, το οποίο θα ενταχθεί στη συλλογή BW Premier Collection by Best Western. Επιπλέον, το καλοκαίρι του 2026 δε, η αλυσίδα θα προσθέσει στο δυναμικό της και το Collini Hotel στη Μύκονο, ιταλικής ιδιοκτησίας.

Η παράδοση των ηνίων της BWH Hotels Southeastern Europe από την Κάρολ Μάρριοττ στον Ιταλό πρόεδρο Walter Marcheselli και την Ιταλίδα CEO, Sara Digiesi, πραγματοποιήθηκε χθες στο Athenaum Intercontinental, σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα. Διευκρινίστηκε δε από τους συμμετέχοντες ότι η καθοριστική αυτή εξέλιξη, που συμπίπτει χρονικά με τα 35 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας του ελληνικού γραφείου, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής και την αναβάθμιση συνολικά της τουριστικής αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο τα στελέχη του Ομίλου μιλώντας σε δημοσιογράφους σημείωσαν ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για την περαιτέρω επέκταση του ομίλου στην χώρα μας, δεδομένης και της καλής πορείας του τουρισμού αλλά και της αύξησης του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των δύο χωρών. Ο όμιλος άλλωστε στο αποκορύφωμα της δραστηριότητας του στην χώρα μας είχε 25 μονάδες υπό τα διάφορα brand τους. Ωστόσο κατά τον εκσυγχρονισμό του, όπου υιοθετήθηκαν νέα πρότυπα και τεχνολογίες, πολλές από τις συνεργαζόμενες μονάδες δεν ήταν ώριμες για να παραμείνουν μέλη. Συνθήκη που φαίνεται να αλλάζει καθώς τα στελέχη δήλωσαν ότι ήδη υπάρχουν συνομιλίες με ξενοδόχους για την σύναψη νέων συμβολαίων, τα οποία στην περίπτωση της Best Western και δεδομένου ότι αποτελεί κοινοπραξία ξενοδόχων, είναι ετήσια.

Η συνένωση με την BWH Hotels Ιταλίας και Μάλτας

Την δυναμική του όλου εγχειρήματος ενισχύει και η συμφωνία συνένωση των δύο ενοτήτων. Κι αυτό γιατί ο νέος φορέας υπό την επωνυμία BWH Hotels Italy & South-Εast Europe θα έχει στην ομπρέλα του περισσότερα από 200 ξενοδοχεία με 14.000 δωμάτια, τα οποία λειτουργούν σε περισσότερους από 110 προορισμούς 15 διαφορετικών και σημαντικών κρατών- αγορών φέροντας κάποιο από τα 18 δημοφιλή σήματα της BWH Hotels.

Μετά την συνένωση των δυνάμεων, τα δύο γραφεία της BWΗ Hotels Italy & South-Εast Europe, σε Αθήνα και Μιλάνο, θα διατηρήσουν την επιχειρησιακή τους δυναμική και θα συνεχίσουν την λειτουργία τους για την υλοποίηση του κοινού πλέον επιχειρησιακού πλάνου. Πλάνο που πέρα από την ανάπτυξη του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει και την προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών στις μονάδες που εντάσσονται στο brand, όπως υπηρεσίες διαχείρισης ή ανεφοδιασμού, από τις θυγατρικές που διατηρεί ο όμιλος στην Ιταλία, SIHO ή και SI Supply.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 100 εξειδικευμένα στελέχη που είναι πλέον ενταγμένα στο δυναμικό του νέου φορέα, ο οποίος αποτελεί μέλος του του ομίλου BWH Hotel, θα συντονίσουν τις δράσεις τους προς τα ξενοδοχεία-μέλη σε καίριους τομείς της ενιαίας στρατηγικής όπως ενδεικτικά: Brand Positioning, Διεθνής Προβολή, Revenue Management, Πωλήσεις, Marketing, Εκπαίδευση Προσωπικού, Πιστοποίηση ποιότητας και Πρακτικές Βιωσιμότητας.

«Αυτή η σύμπραξη μας κάνει μεγαλύτερους και ισχυρότερους και μας επιτρέπει να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες για διεθνή προβολή, υψηλότερα έσοδα ενισχύοντας την υποστήριξη στα μέλη μας. Είναι το σημαντικότερο επίτευγμα της εταιρείας μας και ένα τέλειο ορόσημο για τον εορτασμό των 35 χρόνων της επιτυχημένης παρουσίας της Best Western στην Ελλάδα και με αυτή την αφορμή θέλω να ευχαριστήσω τους ξενοδόχους -μέλη μας που μας εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια και που συνέβαλλαν σε αυτή την επιτυχία».