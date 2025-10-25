Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι είχε μια «καλή και ειλικρινή» συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Τακαΐτσι χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο «πολύ ζωντανό και αστείο άνθρωπο».

Η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «καλή και ειλικρινή» συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκινά από αύριο Κυριακή περιοδεία στην Ασία.

Σε συνεργασία με τον Τραμπ «είμαι αποφασισμένη να ανεβάσουμε τη συμμαχία μεταξύ της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ σε ακόμη ψηλότερες κορυφές» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Σε αυτήν την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Τραμπ, παραμονή της επίσκεψής του στην Ιαπωνία, η Σανάε Τακαΐτσι διευκρίνισε ότι έθεσε ως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής της την ενίσχυση των δεσμών των δύο χωρών «σε διπλωματικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας».

Ο Τραμπ θέλει η Ιαπωνία, όπως και οι άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της και η Τακαΐτσι ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατά το επόμενο οικονομικό έτος ο αμυντικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο 2% του ΑΕΠ ενώ αυτό προβλεπόταν να γίνει σε δύο χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ