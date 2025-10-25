Ντερ Λάιεν: Η ΕΕ καταρτίζει σχέδιο περιορισμού της εξάρτισης από κινεζικά κρίσιμα ορυκτά

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι το πρόγραμμα, με την ονομασία RESourceEU, θα είναι παρόμοιο με το σχέδιο που ανέπτυξε η ΕΕ μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίζει ένα νέο σχέδιο για να περιορίσει την εξάρτησή της από τα κρίσιμα ορυκτά της Κίνας, δήλωσε το Σάββατο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ασκώντας παράλληλα κριτική στο Πεκίνο για την επέκταση των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, αναφέρει το Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί εδώ και χρόνια να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα όσον αφορά τα ορυκτά που είναι απαραίτητα για τη μετάβαση σε καθαρότερη ενέργεια, τον τομέα της άμυνας και την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ θα επιδιώξει να επιταχύνει τις συνεργασίες για κρίσιμες πρώτες ύλες με χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Χιλή, η Γροιλανδία, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν και η Ουκρανία.

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει επίσης μεγαλύτερες προσπάθειες για την ανακύκλωση κρίσιμων πρώτων υλών από προϊόντα που πωλούνται στην Ευρώπη, πρόσθεσε.

«Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές κρίσιμων πρώτων υλών βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για τις ευρωπαϊκές μας βιομηχανίες», δήλωσε σε συνέδριο στο Βερολίνο.

Το πρόγραμμα, με την ονομασία RESourceEU, θα είναι παρόμοιο με το σχέδιο που ανέπτυξε η ΕΕ μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια, γνωστό ως REPowerEU, όπως είπε.

«Θα επικεντρωθούμε σε όλα — από τις κοινές αγορές έως τη δημιουργία αποθεμάτων. Θα ενισχύσουμε τις επενδύσεις σε στρατηγικά έργα για την παραγωγή και επεξεργασία κρίσιμων πρώτων υλών εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε.

Στις 9 Οκτωβρίου, η Κίνα επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και υλικών για μπαταρίες.

Οι δυτικές κυβερνήσεις και οι αναλυτές θεωρούν ότι οι αυξημένοι αυτοί περιορισμοί αποτελούν μέρος της απάντησης της Κίνας στους εμπορικούς δασμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι το μέτρο αυτό είχε επίσης τεράστιο αντίκτυπο στην Ευρώπη, σε βιομηχανικούς τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η άμυνα, η αεροδιαστημική, τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και τα κέντρα δεδομένων.

«Αν λάβουμε υπόψη ότι πάνω από το 90% της κατανάλωσης μαγνητών σπάνιων γαιών προέρχεται από εισαγωγές από την Κίνα, βλέπουμε ξεκάθαρα τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και οι πιο στρατηγικοί της βιομηχανικοί τομείς», είπε.

«Βραχυπρόθεσμα, επικεντρωνόμαστε στην εξεύρεση λύσεων με τους Κινέζους εταίρους μας. Ωστόσο, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε, εφόσον χρειαστεί», πρόσθεσε.