Τραμπ: Θα εξέταζε το ενδεχόμενο να μειώσει τους δασμούς στη Βραζιλία, υπό τις κατάλληλες συνθήκες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αύξησε τους δασμούς στις αμερικανικές εισαγωγές των περισσότερων βραζιλιάνικων προϊόντων από 10% σε 50% στις αρχές Αυγούστου.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να μειώσει τους δασμούς στη Βραζιλία, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, αναφέρει το Reuters.

Ο Τραμπ μιλούσε στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, καθ’ οδόν προς τη Μαλαισία για τη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στις αμερικανικές εισαγωγές των περισσότερων βραζιλιάνικων προϊόντων από 10% σε 50% στις αρχές Αυγούστου, συνδέοντας την απόφαση αυτή με αυτό που αποκάλεσε «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του πρώην προέδρου της χώρας της Νότιας Αμερικής, Ζαΐρ Μπολσονάρου.

