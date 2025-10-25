ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για εγκληματική οργάνωση

Ο προφυλακιστέος, είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού.

Την προφυλάκιση ενός εκ της ομάδας των κατηγορούμενων που απολογούνται σήμερα για την εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν ανακριτής και Ευρωπαία εισαγγελέας.

Ο κατηγορούμενος που θα οδηγηθεί στη φυλακή φέρεται ενεργό και ιδιαίτερα δραστήριο μέλος της εγκληματικής ομάδας, ενώ έχει συγγενική σχέση με τον κατά τη δικογραφία αρχηγό της.

Ο προφυλακιστέος, είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού.

Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή έχουν ήδη απολογηθεί σήμερα οκτώ κατηγορούμενοι οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους.

Η σημερινή διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις απολογίες άλλων τριών κατηγορουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ