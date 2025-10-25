Λούβρο: Υπό άκρα μυστικότητα μεταφορά πολύτιμων κοσμημάτων στη τράπεζα της Γαλλίας

Η εξέλιξη ήρθε μετά την «κινηματογραφική» ληστεία στο μουσείο, όπου έκαναν φτερά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 102 εκατ. δολαρίων.

Το Λούβρο μετέφερε μερικά από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά του στην Τράπεζα της Γαλλίας, σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, μετά τη θρασύτατη ληστεία μέρα-μεσημέρι την περασμένη εβδομάδα, η οποία αποκάλυψε την ευπάθεια της ασφάλειας του φημισμένου μουσείου.

Σύμφωνα με το Reuters, η μεταφορά ορισμένων πολύτιμων αντικειμένων από την Αίθουσα Απόλλωνα του μουσείου - όπου φυλάσσονται τα γαλλικά βασιλικά κοσμήματα - πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή υπό άκρα μυστικότητα και συνοδεία της αστυνομίας, σύμφωνα με το RTL, το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, η οποία φυλάσσει τα χρυσά αποθέματα της χώρας σε μια τεράστια θυρίδα 27 μέτρα κάτω από το έδαφος, βρίσκεται μόλις 500 μέτρα μακριά από το Λούβρο, στη Δεξιά Όχθη του ποταμού Σηκουάνα.

Το Λούβρο και η Τράπεζα της Γαλλίας δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το Reuters.

Οι ληστές έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κοσμήματα, αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων, από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά στην ασφάλεια, καθώς εισέβαλαν στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο στον επάνω όροφο κατά τις ώρες λειτουργίας. Στη συνέχεια, διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Τα νέα της ληστείας αντήχησαν σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας αυτοκριτική στη Γαλλία σχετικά με αυτό που κάποιοι θεωρούν εθνική ταπείνωση.