Η χρήση των Stablecoins για πληρωμές αυξήθηκε κατά 70%

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σταθερά νομίσματα (stablecoins) - ψηφιακά tokens που είναι συνδεδεμένα με το δολάριο - για πραγματικές αγορές και πληρωμές με ολοένα και πιο επιταχυνόμενο ρυθμό, μετά την ψήφιση, τον Ιούλιο, της πρώτης νομοθεσίας των ΗΠΑ που ρυθμίζει αυτό το τμήμα του κλάδου των κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια διακινήθηκαν μέσω stablecoins τον Αύγουστο για αγαθά, υπηρεσίες και μεταφορές, από 6 δισεκατομμύρια τον Φεβρουάριο, υπερδιπλάσια δηλαδή ποσότητα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με έκθεση της Artemis, μιας εταιρείας παροχής δεδομένων blockchain. Με αυτόν τον ρυθμό, οι πληρωμές μέσω stablecoins θα μπορούσαν να φτάσουν τα 122 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση, ανέφεραν οι ερευνητές της Artemis.

Η ανάπτυξη αυτή ακολούθησε την υπογραφή του Genius Act από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 18 Ιουλίου, που θέσπισε ομοσπονδιακούς κανονισμούς για τους εκδότες σταθερών νομισμάτων και απαιτεί να υποστηρίζουν τα tokens τους με ιδιαίτερα ρευστά περιουσιακά στοιχεία, όπως κρατικά ομόλογα (Treasury bills).

Αν και οι πληρωμές με stablecoins αυξάνονται ραγδαία, παραμένουν πολύ μικρές σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα. Με ετήσιο ρυθμό 122 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι πληρωμές αυτές αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μόνο ποσοστό του συνολικού όγκου των συμβατικών πληρωμών. Παρ’ όλα αυτά, αυτό δίνει αισιοδοξία στους υποστηρικτές των stablecoins για τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης του μέσου.

«Αν κοιτάξετε την προσφορά των stablecoins σε μια συγκεκριμένη τάση, και μετά την ψήφιση του Genius Act, η τάση αυτή πράγματι παρουσιάζει μια ακόμη πιο έντονη καμπή», δήλωσε ο Andrew Van Aken, επιστήμονας δεδομένων στην Artemis, επισημαίνοντας ότι η έκθεση απεικονίζει την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της προσφοράς stablecoins. «Πιστεύουμε σίγουρα ότι είχε έναν πρόσθετο θετικό αντίκτυπο».

Ταχύτητα στις συναλλαγές

Οι μεταφορές μεταξύ επιχειρήσεων (business-to-business) αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών με stablecoins, φτάνοντας τα 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια μηνιαίως - σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου και αυξημένες κατά 113% από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την έκθεση. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι επιχειρηματικές πληρωμές υπερβαίνουν τις συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών (peer-to-peer), οι οποίες παρέμειναν σταθερές στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια μηνιαίως, όπως αναφέρει η Artemis.

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν stablecoins για να παρακάμψουν τις καθυστερήσεις του παραδοσιακού διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Οι επιχειρήσεις, όπως είπε ο Van Aken, «έχουν κουραστεί από αυτή την πολύ δυσκίνητη διαδικασία του “στείλε την κατάθεση σε αυτή την τράπεζα, που τη στέλνει σε άλλη τράπεζα, που τη στέλνει σε μια τρίτη”».

Με μια μέση επιχειρηματική πληρωμή σε stablecoin ύψους 250.000 δολαρίων, ο Van Aken σημείωσε ότι η ταχύτητα έχει τη μεγαλύτερη σημασία στις μεγαλύτερες αγορές. Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν stablecoins για να αποφύγουν τις καθυστερήσεις που προκαλεί η δρομολόγηση πληρωμών μέσω πολλών τραπεζών-ανταποκριτών στο παραδοσιακό σύστημα, πρόσθεσε.

Οι τράπεζες έχουν αρχίσει να δίνουν προσοχή. Η Zelle, η υπηρεσία που ανήκει σε τράπεζες και διευκολύνει τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ καταναλωτών, σχεδιάζει να επεκτείνει τις υπηρεσίες της διεθνώς. Η Zelle θα βασιστεί στα stablecoins για να επιτρέψει διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση της μητρικής της εταιρείας την Παρασκευή.

