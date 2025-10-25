Ειδήσεις | Ελλάδα

Ηράκλειο: Σε σταθερά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το νεογέννητο μετανάστριας, που έφτασε με βάρκα στην Κρήτη

Η 32χρονη μητέρα του νεογέννητου κοριτσιού, επίσης νοσηλεύεται στην Μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου.

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, το κοριτσάκι που γέννησε πριν από δύο περίπου 24ωρα μια 32χρονη μετανάστρια.

Η 32χρονη διασώθηκε μαζί με άλλα άτομα, στα ανοιχτά της Ιεράπετρας, όπου εντοπίστηκε το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν. Με την άφιξη της στο νησί, η έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου γέννησε πρόωρα, πιθανά λόγω και της ταλαιπωρίας που είχε υποστεί μέσα στο πλοιάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

