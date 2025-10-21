Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην μπει στον εναέριο χώρο της

Η Πολωνία προειδοποίησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δεν μπορεί να περάσει από τον πολωνικό εναέριο χώρο για να μεταβεί στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ενδεχομένως στη Βουδαπέστη διότι στην περίπτωση αυτή οι πολωνικές αρχές μπορεί να αναγκασθούν να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει εναντίον του το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η Πολωνία προειδοποίησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δεν μπορεί να περάσει από τον πολωνικό εναέριο χώρο για να μεταβεί στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ενδεχομένως στη Βουδαπέστη διότι στην περίπτωση αυτή οι πολωνικές αρχές μπορεί να αναγκασθούν να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει εναντίον του το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη εξέδωσε το 2023 ένταλμα σύλληψης κατά του ρώσου προέδρου για την αρπαγή εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία και τη μεταφορά τους στη Ρωσία.

Η Μόσχα δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τη δικαιοδοσία του και αρνείται τις κατηγορίες.

«Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι κάποιο ανεξάρτητο πολωνικό δικαστήριο δεν θα διατάξει την κυβέρνηση να αναγκάσει το αεροπλάνο να προσγειωθεί για να παραδοθεί ο ύποπτος στο δικαστήριο στη Χάγη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ραντοσλάβ Σικόρσκι στο Radio Rodzina.

Το διεθνές ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ υποχρεώνει τα δικαστήρια των χωρών μελών να προχωρήσουν στη σύλληψη του Πούτιν αν βάλει το πόδι του στο έδαφός τους.

«Πιστεύω ότι η ρωσική πλευρά το γνωρίζει αυτό. Και, κατά συνέπεια, αν αυτή η συνάντηση κορυφής είναι να πραγματοποιηθεί, ελπίζω με τη συμμετοχή του θύματος της επίθεσης, το αεροσκάφος θα χρησιμοποιήσει διαφορετικό δρόμο», εξήγησε ο Σικόρσκι.

Η Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός της οποίας διατηρεί θερμές σχέσεις με τον Πούτιν, έχει δηλώσει ότι θα διασφαλίσει ότι ο ρώσος πρόεδρος θα μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει από τη χώρα.

Όμως, αν θέλει να αποφύγει την εναέριο χώρο της Ουκρανίας, η ρωσική αντιπροσωπεία θα αναγκασθεί να περάσει από τον εναέριο χώρο τουλάχιστον μίας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ειδικά η Ουγγαρία είναι σε διαδικασία αποχώρησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ