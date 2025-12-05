ΕΞΑ: Πληρότητα 78,6% στα ξενοδοχεία της Αθήνας

Τα στοιχεία Κίνησης και Απόδοσης των ξενοδοχείων της Αθήνας για το 2025 ήταν το βασικό πλαίσιο της 55ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών ΕΞΑ.

Τα στοιχεία Κίνησης και Απόδοσης των ξενοδοχείων της Αθήνας για το 2025 καθώς και μια σειρά από συμπεράσματα και τάσεις που προκύπτουν τόσο για την δυναμικότητα της Αττικής σε μονάδες και κλίνες, όσο και για την πορεία του προορισμού σε όλη του την επικράτεια - ήταν το βασικό πλαίσιο της 55ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών ΕΞΑ.

Στην εκδήλωση, παρουσιάσθηκαν από τον κ. Stefan Merkenhof - Managing Consultant / GBR Consulting τα έως σήμερα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας Έρευνας benchmarking που διενεργεί η ΕΞΑ επί 21 χρόνια, συγκεντρώνοντας στοιχεία κίνησης και απόδοσης (μέση πληρότητα, μέση τιμή δωματίου, έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο, κ.ά.) σε συνδυασμό με τα στοιχεία δυναμικότητας και τις αφίξεις στον προορισμό.

Συγκεκριμένα, όπως επισημάνθηκε από τον κ. Merkenhof κατά την παρουσίαση του, «η Αθήνα συνεχίζει την ανοδική της πορεία στον τουρισμό και τα νούμερα επιβεβαιώνουν την ισχυρή δυναμική της πόλης: Οι διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας έφτασαν τα 11,1 εκατ. το 2024, σημειώνοντας άνοδο YTD Οκτ 25 /24 κατά 8,5%, ενώ 7,9 εκατ. από αυτούς ήταν αλλοδαποί κάτοικοι -το 92% ταξιδιώτες αναψυχής- και φέτος παρατηρείται αύξηση κατά 9,2% YTD Οκτ 25 /24 - με βάση τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουν να αποτελούν τις δύο σημαντικότερες αγορές της Αθήνας, παρά την αποδυνάμωση δολαρίου και λίρας. Την ίδια στιγμή, τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας κατέγραψαν πληρότητα YTD Οκτ 25, 78,6% (ίδια με πέρυσι), ενώ το ADR (μέση τιμή δωματίου) σημείωσε αύξηση 2,8% φτάνοντας € 185 και το RevPar (έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο) κατά 2,9%. Οι τάσεις στην αγορά διαμονής δείχνουν: Ταχεία ανάπτυξη των boutique και life style ξενοδοχείων, συνεχή ανάπτυξη της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης, πίεση προς την βιωσιμότητα και ενεργειακές αναβαθμίσεις, αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, άνοδο του τομέα των serviced apartments / aparthotels και αύξηση της συμμετοχής σε ξενοδοχειακές αλυσίδες.

Συνολικά 55 ξενοδοχειακές αλυσίδες έχουν πλέον παρουσία στην Αττική – ανάμεσά τους 25 διεθνείς. Στην κατηγορία των 5 αστέρων, το 82% των δωματίων ανήκει σε αλυσίδες. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στο επενδυτικό ενδιαφέρον, που το 2025 ανεβάζει την Αθήνα στην 8η θέση των κορυφαίων ευρωπαϊκών πόλεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις, από τη 10η που βρισκόταν το 2024, με βάση την έρευνα της CBRE. Οι μισοί επενδυτές θεωρούν ότι η ζήτηση ξεπερνά τη νέα προσφορά και το 34% προτιμά στρατηγικές «προστιθέμενης αξίας», αξιοποιώντας την ευκαιρία για αναβαθμίσεις υφιστάμενων καταλυμάτων και δημιουργία υπεραξίας.

Σε σύγκριση με άλλους μεσογειακούς προορισμούς, η Αθήνα καταγράφει υψηλότερη πληρότητα από Ρώμη, Μαδρίτη και Λισαβόνα, υπολείπεται ελαφρώς της Βαρκελώνης και εμφανίζει ADR υψηλότερη από την Μαδρίτη και τη Λισαβόνα. Η σταθερή αυτή άνοδος ενισχύει περαιτέρω το αφήγημα μιας πόλης που αλλάζει με ταχύ ρυθμό, προσελκύοντας τουρίστες και κεφάλαια, αλλά που ταυτόχρονα χρειάζεται ένα σαφές στρατηγικό σχέδιο ώστε η επιτυχία να μετατραπεί σε μακροχρόνια, βιώσιμη ανάπτυξη για όλους».

Από πλευράς ΕΞΑ τονίσθηκε η αναγκαιότητα να διερευνηθεί σε βάθος το νέο περιβάλλον σε τουριστικά καταλύματα κάθε είδους καθώς επιδρά στο προφίλ του προορισμού, στη συνολική ζήτηση και στις τιμές των ξενοδοχείων, στην βιωσιμότητα -κατ’ επέκταση- των επιχειρήσεων και φυσικά στην συνολική προσφερόμενη ποιότητα αλλά και στις προσδοκίες του τουριστικού κόσμου.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΕΞΑ κ. Ευγένιος Βασιλικός «Η Αθήνα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά το θέμα των τουριστικών κλινών της σε κάθε κατηγορία καταλύματος και ως προς την ποσότητά τους και ως προς τη γεωγραφική τους κατανομή με βάση την ουσιαστική φέρουσα ικανότητα του προορισμού, τη γενική και ειδική υποδομή των δήμων και ένα ποιοτικότερο μοντέλο τουρισμού για την πόλη, που θα συνυπολογίζει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Η δυναμική της Αθήνας δεν αμφισβητείται, οι αριθμοί εμπνέουν αισιοδοξία, αλλά η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξή της απαιτεί επιστημονική προσέγγιση και στρατηγικό σχέδιο»

Η Γενική Γραμματέας ΕΞΑ κα Ντόρα Παϊσίου στο ίδιο μήκος κύματος επεσήμανε πως «μοιάζει αδιανόητο να αποσκοπούμε σε περαιτέρω διπλασιασμό ή τριπλασιασμό των αριθμών χωρίς τις κατάλληλες υποδομές, χωρίς δρόμους, θέσεις στάθμευσης και δίκτυα. Η Αθήνα έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες, σε βαθμό που δεν συναντάμε σε καμία άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Έχει μετατραπεί σε μια «πόλη-νομό», γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη τη χάραξη στρατηγικής καθώς εντός των ορίων της συγκρούονται ανελέητα πολλά και ποικίλα συμφέροντα. Και σε αυτό το σημείο επανατίθεται το κρίσιμο ερώτημα τι είδους τουρισμό θέλουμε να έχουμε: μαζικό ή ποιοτικό».

Σημειώνεται πως η ΓΣ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5.12.2025 στο ξενοδοχείο – μέλος ΕΞΑ Athens Capital Hotel – MGallery Collection παρουσία του κ. Γιώργου Βερνίκου, Γενικού Γραμματέα ΣΕΤΕ και Προέδρου ΔΣ ΙΝΣΕΤΕ, του Εντεταλμένου Συμβούλου ΣΕΤΕ κ. Αλέξανδρου Θάνου, Προέδρων κλαδικών Ενώσεων και Επαγγελματικών Φορέων της Αθήνας, εκπροσώπων ΜΜΕ, των ξενοδόχων της Αθήνας και πλήθους εκλεκτών προσκεκλημένων, ενώ την έναρξη των εργασιών χαιρέτησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (για θέματα ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων) η οποία συνεχάρη την Ένωση για την κοινωνική της προσφορά καθώς η ΕΞΑ από τον Μάιο του 2024 ξεκίνησε τη συνεργασία της με την ‘Γραμμή sos 15900’ παρέχοντας φιλοξενία σε γυναίκες - θύματα ενδοοικογενειακής βίας - και στα παιδιά τους.