Στην Αγγλία 2,6 εκατ. κορίτσια έχουν πλέον πρόσβαση στο ποδόσφαιρο στα σχολεία

Η Αγγλία πήρε την απόφαση να καταρρίψει ένα από τα μεγαλύτερα στερεότυπα της κοινωνίας - αυτό που θέλει μόνο τους άντρες να παίζουν ποδόσφαιρο - κάνοντας μια ριζική αλλαγή στα σχολεία. Βασικός στόχος της αγγλικής κοινότητας ποδοσφαίρου ήταν να προσφέρει ίσες ευκαιρίες και στα δύο φύλα - ανεξαρτήτου ηλικίας - ώστε να μπορούν να παίζουν ποδόσφαιρο και οι γυναίκες. Και τα κατάφεραν.

Ενώ, αρχικά, οι αρμόδιοι εκτιμούσαν πως αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2028, τελικά όλα έγιναν πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο. Λίγο πριν την εκπνοή του 2025, το σχέδιο είναι έτοιμο. Πλέον, 2,6 εκατομμύρια κορίτσια έχουν ισότιμη πρόσβαση στο ποδόσφαιρο και στη Φυσική Αγωγή με τα αγόρια. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Barclays και όπως επιβεβαιώνεται από τα ποσοστά, η αλλαγή είναι εντυπωσιακή. Το Barclays Girls' Football in Schools ξεκίνησε τις δράσεις του πριν από έξι χρόνια με μόλις 3.000 σχολεία, ενώ, πλέον, μετρά πάνω από 20.000.

