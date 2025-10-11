Γαλλία: Με το «πιστόλι στον κρόταφο» ο Λεκορνί για σχηματισμό κυβέρνησης

Ενώ οι αντίπαλοι δεσμεύονται να ανατρέψουν την κυβέρνησή του, πρέπει ως τη Δευτέρα να παρουσιάσει σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του ως πρωθυπουργός της Γαλλίας υπό κλίμα αβεβαιότητας το Σάββατο, καθώς είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει νέο υπουργικό συμβούλιο για να παρουσιάσει προϋπολογισμό μέχρι τη διορία της Δευτέρας, ενώ οι αντίπαλοι δεσμεύονται να ανατρέψουν την κυβέρνησή του.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επανδιόρισε αργά την Παρασκευή τον στενό του υποστηρικτή, μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Λεκορνί είχε παραιτηθεί από το αξίωμα, δηλώνοντας ότι δεν υπήρχε τρόπος να σχηματιστεί κυβέρνηση ικανή να περάσει έναν περιορισμένο προϋπολογισμό για το 2026 μέσα από ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο.

Η θητεία των 27 ημερών του Λεκορνί τον κατέστησε τον πρωθυπουργό με τη συντομότερη θητεία στη σύγχρονη γαλλική ιστορία, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτή τη φορά θα διαρκέσει περισσότερο.

Σύμφωνα με το Reuters, η απόφαση του Μακρόν να τον επαναδιορίσει εξόργισε ορισμένους από τους σφοδρότερους αντιπάλους του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η μόνη διέξοδος από τη σοβαρότερη πολιτική κρίση της Γαλλίας εδώ και δεκαετίες είναι είτε η προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών είτε η παραίτηση του προέδρου. Κόμματα της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της άκρας δεξιάς δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν υπέρ της ανατροπής του Λεκορνί, αφήνοντάς τον να εξαρτάται από τους Σοσιαλιστές, των οποίων η ηγεσία προς το παρόν δεν έχει αποκαλύψει τις προθέσεις της.

Ο χρόνος τρέχει

Η ατζέντα του Λεκορνί είναι επείγουσα. Μέχρι τη Δευτέρα, πρέπει να παρουσιάσει σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό - πρώτα στο υπουργικό συμβούλιο και, την ίδια ημέρα, στο κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον, πρέπει να έχουν διοριστεί μέχρι τότε οι υπουργοί Οικονομικών, Προϋπολογισμού και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ούτε το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων ούτε το γραφείο του Λεκορνί στο Ματινιόν έδωσαν άμεσα ενδείξεις για το πότε θα ανακοινωθεί το νέο υπουργικό συμβούλιο ή ποιοι θα το απαρτίζουν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Παρασκευή, ο Λεκορνί δήλωσε ότι όποιος συμμετάσχει στην κυβέρνησή του θα πρέπει να παραιτηθεί από προσωπικές φιλοδοξίες για τη διαδοχή του Μακρόν το 2027 — μια μάχη που έχει εντείνει την αστάθεια στις αδύναμες κυβερνήσεις μειοψηφίας της Γαλλίας και στο διχασμένο κοινοβούλιο. Δεσμεύτηκε για ένα υπουργικό συμβούλιο «ανανέωσης και ποικιλομορφίας».

Ο Λεκορνί δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο του σχεδίου προϋπολογισμού, αλλά είχε δηλώσει μετά την παραίτησή του ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού πρέπει να μειωθεί στο 4,7% έως 5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος — ποσοστό μεγαλύτερο από τον στόχο του προκατόχου του, που ήταν 4,6%. Το έλλειμμα για φέτος προβλέπεται στο 5,4%.

Μένει να φανεί τι θα πράξει σχετικά με την κατάργηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού που προώθησε ο Μακρόν και την επιβολή φόρου στους δισεκατομμυριούχους - δύο αιτήματα που οι Σοσιαλιστές είχαν θέσει ως προϋπόθεση για να στηρίξουν την ασταθή κυβέρνηση μειοψηφίας του.

