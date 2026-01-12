Λος Άντζελες: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που έκανε πορεία υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν

Ενοικιαζόμενο φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε ένδειξη υποστήριξης στους διαδηλωτές στο Ιράν, μετέδωσε χθες ο τηλεοπτικός σταθμός KNBC.

Ενοικιαζόμενο φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Λος Άντζελες σε ένδειξη υποστήριξης στους διαδηλωτές στο Ιράν, μετέδωσε χθες Κυριακή ο τηλεοπτικός σταθμός KNBC, μέρος του εθνικού δικτύου του NBC News.

Multiple people injured, several nearly killed, after a U-Haul Truck emblazoned with anti-monarchist, anti-regime signs drives through a pro-monarchist, anti-regime march on Veterans Avenue in Los Angeles, hosted by the Iranian diaspora in California. pic.twitter.com/lvyCon2VQl — OSINTdefender (@sentdefender) January 11, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του μέσου ενημέρωσης, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί και συμμετείχαν σε πορεία στο Γουέστγουντ, προάστιο του Λος Άντζελες.

Δεν είναι σαφές αν ή πόσα θύματα υπάρχουν, ούτε εάν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια ή όχι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ