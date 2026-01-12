Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δηλώνει διατεθειμένος να συναντηθεί με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Ουάσιγκτον συνεργάζεται «αληθινά καλά» με το Καράκας πλέον.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε διατεθειμένος χθες Κυριακή να συναντηθεί με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, που ανέλαβε την εξουσία μετά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού πριν από μια εβδομάδα και πλέον, που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ όπου έχει προφυλακιστεί, καθώς η Ουάσιγκτον εννοεί να τον δικάσει για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία».

Ερωτηθείς αν θα συναντηθεί μαζί της, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος ότι «κάποια δεδομένη στιγμή θα το κάνω», προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον συνεργάζεται «αληθινά καλά» με το Καράκας πλέον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ