ΝΑΤΟ: Ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου η ετήσια πυρηνική άσκηση με την ονομασία Steadfast Noon

ΝΑΤΟ: Ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου η ετήσια πυρηνική άσκηση με την ονομασία Steadfast Noon
Η ετήσια πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ με την ονομασία Steadfast Noon θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

Η άσκηση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η νατοϊκή πυρηνική αποτροπή παραμένει αξιόπιστη, ασφαλής και αποτελεσματική, εξήγησε ο Μαρκ Ρούτε προσθέτοντας ότι στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς οποιονδήποτε εν δυνάμει αντίπαλο ότι η Συμμαχία μπορεί να προστατεύσει και να υπερασπισθεί όλα τα μέλη της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

Κατά τη νατοϊκή άσκηση δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά οπλικά συστήματα, διευκρίνισαν αξιωματούχοι της Συμμαχίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

