Στις 18:00 συνεδριάζει η ισραηλινή κυβέρνηση για τη συμφωνία για Γάζα

Ο Σμότριχ ωστόσο δεν έφθασε στο σημείο να απειλήσει να παραιτηθεί από την κυβέρνηση του Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε σήμερα δεν θα ψηφίσει υπέρ μιας συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με τη Χαμάς, που προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα καθώς και Παλαιστίνιων φυλακισμένων.

«Υπάρχει τεράστιος φόβος για τις επιπτώσεις (που θα προκύψουν από το γεγονός ότι) θα αδειάσουν οι φυλακές και θα απελευθερωθεί η επόμενη γενιά ηγετών τρομοκρατών…», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός στο Χ.

«Για αυτό τον λόγο και μόνο, δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στους βραχύβιους εορτασμούς ούτε να ψηφίσουμε υπέρ αυτής συμφωνίας», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ ο Νετανιάχου πρόκειται να συγκαλέσει το υπουργικό του συμβούλιο στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) για να επικυρώσει το κείμενο.

Δήλωσε ικανοποιημένος για την αναμενόμενη επιστροφή όλων των ομήρων, αλλά επέμεινε στο γεγονός ότι ο πόλεμος δεν πρέπει να σταματήσει μόλις επιστρέψουν.

«Αμέσως μετά την επιστροφή των απαχθέντων στα σπίτια τους, το Κράτος του Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει την προσπάθειά του να εξαλείψει πλήρως τη Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιήσει πλήρως τη Γάζα για να μην αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», δήλωσε.

