Ρωσία και Ερντογάν χαιρετίζουν τη συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Η Ρωσία υποστηρίζει τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση της διευθέτησης της σύγκρουσης στη Γάζα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Ρωσία υποστηρίζει τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση της διευθέτησης της σύγκρουσης στη Γάζα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Παράλληλα η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι χαιρετίζει τη συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την έναρξη της πρώτης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μιας συνολικής και δίκαιης ειρήνης στην περιοχή.

Η Ιορδανία καλωσόρισε και αυτή σήμερα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και τους μηχανισμούς της για μια πρώτη φάση εφαρμογής, λέγοντας ότι θα πρέπει να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, στην απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, σε ανταλλαγή κρατουμένων και στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρετίζει την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα

Τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα χαιρετίζει με ικανοποίηση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως αποτέλεσμα των συνομιλιών στο Σαρμ Ελ Σέιχ, «στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία», όπως αναφέρει.

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος -όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ- «επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση», προκειμένου αυτή να δεχτεί την εκεχειρία. Παράλληλα, ευχαριστεί την Αίγυπτο και Κατάρ για τον ρόλο τους στην επίτευξη της συμφωνίας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν τονίζει ότι η 'Αγκυρα θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας και επαναλαμβάνει την πάγια θέση του υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Αναλυτικά, το μήνυμα του προέδρου της Τουρκίας έχει ως εξής:

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ως αποτέλεσμα των συνομιλιών μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, που διεξήχθησαν στο Σαρμ Ελ Σέιχ και στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία.

»Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Τραμπ, ο οποίος επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση στην εκεχειρία, καθώς και τις αδελφές χώρες Κατάρ και Αίγυπτο, οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη της συμφωνίας.

»Ως Τουρκία θα παρακολουθούμε στενά την πιστή εφαρμογή της συμφωνίας και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη διαδικασία.

»Ομοίως, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο και γεωγραφικά ενιαίο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τα σύνορα του 1967.

»Με την ευκαιρία αυτή, χαιρετίζω με την πιο εγκάρδια αγάπη μου τους αδελφούς μου Παλαιστίνιους, οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια υφίστανται απερίγραπτους πόνους, αγωνίζονται για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους υπό απάνθρωπες συνθήκες, έχουν χάσει τα παιδιά, τις μητέρες, τους πατέρες, τους συγγενείς και τους φίλους τους, αλλά παρά όλες τις τραγωδίες που έχουν βιώσει, δεν υποχωρούν από την αξιοπρεπή στάση τους.

»Ο Κύριος να είναι ο σύμμαχος και ο βοηθός των Παλαιστινίων αδελφών μας. Ο Κύριος να ευλογήσει τις ψυχές των μαρτύρων μας και να τους δώσει την ευλογία του παραδείσου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ