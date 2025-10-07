Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Η Ρωσία χρησιμοποιεί τάνκερ για συλλογή πληροφοριών και επιχειρήσεις δολιοφθοράς

Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τα πετρελαιοφόρα για συλλογή πληροφοριών και επιχειρήσεις δολιοφθοράς.

Ο Ζελένσκι αναφέρει σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, μετά την ενημέρωση που είχε από τον επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Ουκρανίας, ότι η Ουκρανία συνεργάζεται με τους συμμάχους στο θέμα αυτό.

«Επί του παρόντος, οι Ρώσοι χρησιμοποιούν τα πετρελαιοφόρα όχι μόνο για να κερδίσουν χρήματα για τον πόλεμο, αλλά επίσης και για τη συλλογή πληροφοριών και ακόμη και επιχειρήσεις δολιοφθοράς. Είναι απολύτως εφικτό να σταματήσει αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

