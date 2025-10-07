Ρωσία: Επίθεση drones αναφέρθηκε πρώτη φορά σε πόλη της Σιβηρίας

Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχε στόχο το βράδυ χθες, Δευτέρα, βιομηχανική εγκατάσταση στο Τιούμεν της Σιβηρίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά στην πόλη αυτή η οποία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.800 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή τους στην εφαρμογή Telegram, οι ρωσικές περιφερειακές αρχές δήλωσαν ότι τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη «εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν» μέσα στον περίβολο μιας εταιρίας στη συνοικία Αντιπίνο, στην ανατολική πλευρά του Τιούμεν.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν την προέλευση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η Ουκρανία, επί του παρόντος, δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου αποτέλεσε στόχο.

Οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι υπηρεσίες διάσωσης που έσπευσαν στο σημείο εμπόδισαν την "έκρηξη" των μη επανδρωμένων αεροσκαφών αλλά τοπικό μέσο ενημέρωσης, το MegaTioumen, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα, μετέδωσε ότι μια δομή ψύξης επλήγη σε αυτό το διυλιστήριο.

Η περιφέρεια Τιούμεν, πλούσια σε υδρογονάνθρακες, βρίσκεται περισσότερα από 1.800 χλμ. σε ευθεία γραμμή από τα ουκρανικά σύνορα. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που αναφέρεται σε αυτό το έδαφος από τότε που άρχισε η ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Τους τελευταίους μήνες, σε απάντηση στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς κατά του εδάφους της, η Ουκρανία προχώρησε σε πολλαπλά πλήγματα σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία, κάτι που οδήγησε στην αύξηση της τιμής της βενζίνης.

Τον Ιούνιο, ο ουκρανικός στρατός είχε επίσης πλήξει ρωσικές αεροπορικές βάσεις πολύ μακριά από το μέτωπο, στη Σιβηρία και στην Αρκτική, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν κρυφά στη Ρωσία.

Χωρίς ρεύμα έμειναν τμήματα κατεχόμενων από τη Μόσχα περιοχών

Το ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιοχής Ζαπορίζια της Ουκρανίας έμεινε σε μεγάλο βαθμό χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ύστερα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο διορισθείς από τη Μόσχα κυβερνήτης Γιεβγκένι Μπαλίτσκι.

Ο εγκάθετος της Μόσχας κυβερνήτης της γειτονικής περιοχής της Χερσώνας Βλαντίμιρ Σάλντο, σε δηλώσεις που έκανε είπε ότι περίπου 38.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αν και δεν ανέφερε εάν η κατάσταση αυτή σχετίζεται με τις διακοπές ρεύματος στην Ζαπορίζια.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου τα τρία τέταρτα των δύο νότιων περιοχών της Ουκρανίας, με τις γραμμές του μετώπου να μένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες από το 2022.

Το πρακτορείο Reuters δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές ενώ δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την πλευρά του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ